1:2 in Heiligenkreuz: Rottenmann steht unmittelbar vorm Abstieg

Freitag, 03. Juni 2022

Am 29. bzw. vorletzten Spieltag traf in der Landesliga der TUS Teschl Heiligenkreuz/Waasen auf den SV fisatec Rottenmann. Während es bei den Stiefingtalern dabei nur mehr darum ging, sich in der Tabelle zu verbessern, stand für die Rottenmanner sehr viel am Spiel. Punkte mussten unbedingt her, soll das noch was werden mit dem möglichen Relegationsplatz.

Patrick Wiesenhofer markierte in der 83. Minute den 2:1-Siegestreffer für Heiligenkreuz.

Rottenmann wirft sich voll dagegen

Ganz bittere Pille für die Rottenmanner! Über weite Strecken gelingt es ganz stark die Stirn zu bieten. Trotzdem steht man letztlich als "Verlierer" da. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Klassenerhalt in weite Ferne rückt. Denn der mögliche Relegationsplatz ist jetzt eine Runde vor Schluss zwei Punkte weit entfernt. Aus eigener Kraft kann man die Liga nicht mehr halten! Vom Start weg gehen die Paltentaler sehr engagiert an die Aufgabe heran. 16. Minute: Marco Felsner bringt den Ball in den Strafraum zu Octavian Draghici, der vergibt aber die Möglichkeit für die Gäste. In der 21. Minute ist es dann soweit: Draghici bringt die Dusvald-Truppe mit 0:1 in Führung. Heiligenkreuz versucht alles um irgendwie den Ausgleich zu erzielen, aber immer wieder ist ein Bein dazwischen und somit findet der Ball nicht in den Strafraum der Gäste oder ins Tor. Demzufolge geht es dann mit der knappen Rottenmanner Eintoreführung in die Halbzeitpause.

Heiligenkreuz dreht die Partie um

Auch nach dem Seitenwechsel gelingt es den Gästen dann Paroli zu bieten. Wenngleich es dann doch die Hausherren sind, die mehr und mehr das bessere Momente verzeichnen. Aber die Rottenmanner verstehen es immer wieder gefährliche Nadelstiche zu setzen. 69. Minute: Konter über den erst eingewechselten Andre Lesch, der spielt für Senad Buljubasic auf und der verzieht seinen Schuss auf das Tor von Steirer. In der 75. Minute folgt dann der Knackpunkt in der Begegnung. Denn anstatt dem 0:2 kommt es im Gegenstoß dann zum Ausgleich. Steirer Andreas mit einer super Abwehr Aktion verhindert einen weiteren Treffer für die Gäste durch Damjan Poposki. 76. Minute: Hödl mit dem Schuss auf das Tor der Gäste, der Ball wird noch kurz abgewehrt und im Nachschuss trifft Patrick Unterkircher zum 1:1-Ausgleich. Dem aber nicht genug: 83. Minute: Wieder war es Manuel Hödl der die Aktion einleitet und Patrick Wiesenhofer trifft zur 2:1-Führung. Das war es dann gewesen: Den Grubisic-Mannen reicht eine mittelmäßige Leistung um einen Sieg einzufahren. Rottenmann steht damit mit einem Bein in der Oberliga Nord.

TUS HEILIGENKREUZ/W. - SV ROTTENMANN 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (21. Draghici), 1:1 (76. Unterkircher), 1:2 (83. Wiesenhofer)

Stimme zum Spiel:

David Hirschmann, Presseverantwortlicher Heiligenkreuz:

"Bis zum Ausgleichstreffer war es ein hartes Stück Arbeit aber am Ende hat die Mannschaft Moral gezeigt, gekämpft, alles nach vorne geworfen und einen verdienten Heimsieg eingefahren."

Startformationen:

Hlg. Kreuz/W.: Andreas Steirer - Marko Malesevic, Erman Bevab, Leon Leustek, Matthias Gross, Christoph Michelitsch - Manuel Leeb, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner (K) - Patrick Unterkircher

Rottenmann: Jose Alfonso Tomas Santiago - Philipp Seiser , BA, Jan-Kristian Thurner - Vasile Tiberiu Chivoiu, Marco Felsner, Martin Kupfner, Damjan Poposki, Christoph Rindler (K), Matthias Waldhuber - Octavian Draghici, Senad Buljubasic

Sportplatz Heiligenkreuz, 100 Zuseher, SR: Andre Wiedner

