Mettersdorf on top: Cupfinalist Frauental steht auf verlorenen Posten

Am 29. bzw. vorletzten Spieltag traf in der Landesliga der SV Domaines Kilger Frauental auf den USV RB Mettersdorf. Dabei gelang es den Amtmann-Schützlingen erneut stark zu performen. Nach der vorwöchigen 9:0-Abfuhr, die man St. Michael verpasste, gelang es auf das Neue einen vollen Erfolg ohne Gegentreffer einzufahren.

Der Slowene Jernej Trstenjak steuerte einen Treffer zum Mettersdorfer Erfolg in Frauental bei.

Mettersdorf schließt an letzte Partie an

Da waren die Frauentaler wohl gedanklich schon etwas am Montag beim Cup-Endspiel in Klöch. Geht's da doch darum, sich ein Ticket für den ÖFB-Cup 22/23 sicherzustellen. Obwohl anfangs kann die Klampfer-Truppe den Gästen vollauf Paroli bieten. Die Hausherren legen gut los und sind das aktivere Team in den Anfangsminuten. Aber der Führungstreffer sollte dann den Mettersdorfern in der 14. Minute gelingen.Timotej Polanc trifft freistehend ins lange Eck zum 1:0. Von diesem Zeitpunkt an verbuchen die Gäste mehr und mehr die besseren Momente. In der 26. Minute zappelt das Spielgerät zum zweiten Mal im Netz. Jernej Trstenjak ist mit einem herrlichen Flachschuss aus der Distanz erfolgreich. Mit dem 0:2-Spielstand geht es dann auch in die Halbzeitpause.

Für Frauental gibt es nichts zu holen

Im zweiten Durchgang gelingt es den Hausherren dann nicht mehr die gegebene Schieflage zu korrigieren. Für das ist das Auftreten der Mettersdorfer einfach zu abgeklärt. In der 69. Minute bietet sich den Hausherren dann die Chance auf das 1:2-Anschlusstor. Jan Ulrich scheitert alleinstehend vor Alexander Strametz. Aber das abgeklärtere Team an diesem Samstag-Nachmittag sind ganz einfach die Mettersdorfer. In der 84. Minute schwimmen die Felle für die Frauentaler dann endgültig davon. Nach einem Querpass muss Dominik Weiss nur noch einschieben - Spielendstand: 3:0.

SV FRAUENTAL - USV METTERSDORF 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (14. Polanc), 0:2 (26. Trstenjak), 0:3 (84. Weiss)

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Unterm Strich ist das Ergebnis zu hoch aber nicht unverdient für Mettersdorf ausgefallen. Wir blicken jetzt mit großer Erwartung auf das Steirercup-Endspiel am Montag in Klöch."

Startformationen:

Frauental: Michael Heibl - Martin Lanz, Markus Eckhard, Florian Eibinger (K), Boris Planeta, Florin Schmidt - Florian Moritz, Felix Weber, Manuel Christof, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko

Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Daniel Grubesic, Tobias Tomka, Peter Kozissnik - Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Jernej Trstenjak, Dominik Derrant - Dominik Weiss

Sportplatz Frauental, 200 Zuseher, SR: Adnan Dambo

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit