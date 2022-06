Gelungenes Trainerdebüt: SV Wildon überrennt SK Fürstenfeld

Details Samstag, 04. Juni 2022 08:17

Der Einstand des neuen Wildon-Trainers Robert Kothleitner ist geglückt. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SV Wildon den maximalen Ertrag. Der SV Raiffeisen Wildon bretterte über den SK Raiffeisen Fürstenfeld mit 4:0 drüber.

Markus Farnleitner (hier im Duell mit Nico Pichler) traf doppelt

Robert Pusaver legte drei Tore auf

Mit einer etwas anderen Taktik versuchten die Hausherren vom Start weg den Gegner zu dominieren. Die Wildoner liefen Fürstenfeld sehr hoch an und agierten sehr aggressiv gegen den Ball. Bis zur 40. Minute war die laufintensive Partie sehr offen, dann schlug Patrick Franz Schlatte zu. Nach einer schönen Flanke von Robert Pusaver markierte er vor 120 Zuschauern die Führung für Wildon (40.). Die Heimmannschaft konnte somit diese knappe Führung mit in die Kabinen nehmen.

Nach dem Seitenwechsel gehörten die ersten Minuten den Gästen, Wildon hatte anfangs ein wenig den Faden verloren. Dennoch waren die Hausherren vor dem Tor erfolgreicher. Mit einem Doppelschlag (71./73.) beseitigte Markus Farnleitner die letzten Zweifel am Sieg von SV Raiffeisen Wildon. Nach einem Zuspiel von Robert Pusaver versenkte er den Ball im Netz. Unmittelbar danach stand er bei einem Eckball an der ersten Stange und war per Kopf erfolgreich.

Mario Sommer erzielte sein erstes Landesligator

Der Braten war jetzt aus Wildoner Sicht gegessen, dennoch durfte die Kothleitner-Elf kurz vor Schluss noch einmal jubeln. Mario Sommer gelang noch ein weiterer Treffer für SV Wildon (82.). Nach einer Flanke von Pusaver sorgte der erst 17jährige Eigenbauspieler mit einem Volley für seinen ersten Landesligatreffer. Letztlich feierte Wildon gegen Fürstenfeld nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Raiffeisen Wildon in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Die letzten Resultate von SV Wildon konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

In der Schlussphase der Saison befindet sich SK Raiffeisen Fürstenfeld in der Tabelle über dem ominösen Strich.

Während Wildon am nächsten Freitag (18:30 Uhr) bei SV Rottenmann gastiert, duelliert sich SK Fürstenfeld zeitgleich mit Ilzer Sportvereinigung.

Stimme zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Wildon:

"Das war ein richtig cooler Einstand. Es ist alles aufgegangen. Wir müssen aber dennoch bodenständig bleiben und hart weiter arbeiten. Gegen Rottenmann wollen wir mit drei Punkten die Saison abschließen."

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 4:0 (1:0)

82 Mario Sommer 4:0

73 Markus Farnleitner 3:0

71 Markus Farnleitner 2:0

40 Patrick Franz Schlatte 1:0

Startformationen:

SV Wildon: Marcel Volinz - Jure Travner, Denis Perger, Mag. Christian Wittmann , MBA, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Sandro Foda, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner - Sebastian Knaus, Mag. Patrick Franz Schlatte

Fürstenfeld: Simon Sommer - Davor Rogac, Michael Grasser , BEd, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Andreas Wilfling , MSc (K), Michael Goger, Mario Krammer, Sascha Bucher, Tomislav Havojic - Mag. Domagoj Beslic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller