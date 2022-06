Tag der Wahrheit: 18 Meister sind fix - 8 Entscheidungen stehen aus

Details Mittwoch, 08. Juni 2022 08:35

Im steirischen Amateurbetrieb ist es bislang in 18 Spielklassen bereits zu Meister-Entscheidungen gekommen. Hier in der Übersicht schon einmal alle Teams, bei denen der Sekt-Konsum in den letzten Tagen gewaltig in die Höhe geschnellt ist. Aber noch stehen 8 Entscheidungen an, die es gilt am letzten Spieltag in geregelte Bahnen zu bringen. Ligaportal.at checkte die Lage. Wo spielt es sich besonders ab an diesem letzten Tag der Entscheidungen? Dann werden auch die Relegationsspiele stehen, die am 18. bzw. am 22. Juni über die Bühne gehen werden. Die beiden Partien, die über Aufstieg bzw. Nicht-Aufstieg entscheiden werden, werden übrigens noch mit der Auswärtstorregel gespielt.

Auch die Entscheidung im Steirercup ist gefallen! Mit einem 2:0-Erfolg im Finale gegen Klöch holte sich Landesligist SV Frauental die Trophäe.

KLASSE VEREIN Oberliga Nord Judenburg Oberliga Mitte Köflach Oberliga Süd Fehring Unterliga Ost Greinbach Unterliga West Tillmitsch Gebietsliga Enns Gaishorn Gebietsliga Mitte Feldkirchen Gebietsliga Mur Krakaudorf Gebietsliga Ost Dechantskirchen Gebietsliga Süd Siebing 1. Mitte A Stiwoll 1. Mitte B ESK Graz 1. Ost A Schönegg 1. Süd Bad Radkersburg 1. West Wies 1. MMA Seckau 1. MMB Niklasdorf 1. Enns Stein/Enns

KLASSE LOCATION SPIELPAARUNG Landesliga Sparkassenstadion Voitsberg - Leoben Unterliga Mitte Werndorf Werndorf - Hausmannst. KR Hitzendorf Hitzendorf - Kalsdorf II Unterliga Nord A Thörl Thörl - ESV Mürzzuschlag Unterliga Nord B St. Peter/K. St. Peter/K. - Rapid Kapfenberg St. Peter/F. St. Peter/F. - Zeltweg Unterliga Süd Edi Glieder Stadion St. Margarethen - Straden Frannach Frannach - Kirchbach Gebietsliga Mürz Gußwerk Gußwerk - Proleb Parschlug Parschlug - Breitenau Gebietsliga West Arena UFC Söding - St. Martin/S. Allerheiligen Allerheiligen II - Preding 1 Ost B Miesenbach Miesenbach - St. Katrein/Off. Adolf Schafler Stadion Hirnsdorf - Nitscha

Fotocredit: SV Frauental

© Robert Tafeit