Liezen verliert in Lebring, spielt dank Schützenhilfe aus Gamlitz aber Relegation

Am Freitagabend kam es in der steirischen Landesliga zum Duell zwischen dem SV Lebring und dem SC Liezen. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel, für die Lebringer ging es aber um nichts mehr, während Liezen um das Überleben kämpfte. Bei einem Sieg sind die Liezener in der Relegation. Bei einem Remis brauch man Schützenhilfe von Gamlitz. Doch der Reihe nach:

Farbloser Beginn

Das Spiel ist im ersten Durchgang weitgehend farblos. Liezen ist bemüht, weiß aber auch, dass man sich nur ja keine Niederlage einfangen sollte, wenn man hinsichtlich Relegation nicht in letzter Sekunde doch noch zur Gänze auf Schützenhilfe angewiesen sein wollte. Man spielt durchaus mutig, doch für echte Torchancen reicht es nicht. Lebring lässt das Leder laufen, riskiert aber nichts im Spiel nach vorne. So plätschert das Spiel dahin und es geht mit dem 0:0 auch in die Pause.

Führung für Lebring

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Liezener. Gleich nach Wiederbeginn erzielen die Lebringer nämlich die Führung. Daniel Steinwender wird schön in Szene gesetzt, die Liezener schlafen und er trifft zur Führung. Jetzt muss Liezen riskieren. Man ist soeben abgestiegen, nachdem St. Michael in Gamlitz ein Unentschieden hält. Das verspricht Hochspannung für die Schlussphase. Es wird jetzt aber sehr schwer für die Liezener, denn Lebring verwaltet die Führung gut. Die Liezener riskieren in Folge immer noch mehr und werfen alles in die Schlacht. Und tatsächlich, in der 76. Minute wird das Risiko von Liezen belohnt. Julian Pachler gleicht für die Ennstaler aus. Gleichzeitig steht es bei St. Michael in Gamlitz 3:2 für die Gamlitzer - damit Relegation - vorerst! Es könnte nicht spannender sein. In der Schlussphase noch eine Schrecksekunde für die Liezener, denn Lebring erzielt die neuerliche Führung - mit der letzten Aktion wohlgemerkt. An der Relegation wird trotzdem nicht mehr gerüttelt, denn in Gamlitz bleibt es beim Sieg der Hausherren - ebenso wie beim Remis von Rottenmann gegen Wildon. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel vorbei. In der Relegation gehts übrigens gegen die KSV Amateure aus der Oberliga Nord.

Christian Stangl (Sportlicher Leiter Liezen): "Das Spiel war heute nichts für schwache Nerven. Das muss man so sagen. Wir haben uns das Leben am Schluss aber wieder selbst schwer gemacht, auch wenn da auf den anderen Plätzen schon alles entschieden war. Jetzt geht es in die Relegation und wir werden alles hineinschmeißen, was wir haben. Die Burschen sind top-motiviert und wollen nächstes Jahr Landesliga spielen."