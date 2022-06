Fürstenfeld in Geberlauner: Ilzer SV holt sich Packung ab

Details Samstag, 11. Juni 2022 13:27

SK Raiffeisen Fürstenfeld ließ Ilzer Sportvereinigung im letzten Spiel keine Chance und gewann mit 4:0. SK Fürstenfeld ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ilzer SV einen klaren Erfolg. Ein prestigeträchtiger Derbysieg für die Elf von Coach Sascha Stocker.

Andreas Glaser sorgte nach sechs Minuten für das 1:0

Fürstenfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andreas Glaser traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Die Gäste aus Ilz versteckten sich aber nicht und kamen jetzt auch zu Möglichkeiten - dennoch führte die Heimmannschaft zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Fast gleichzeitig mit dem Wiederanpfiff erhöhte Domagoj Beslic auf 2:0 für SK Raiffeisen Fürstenfeld (46.).

Mit dem 3:0 von Christoph Friedl für SK Fürstenfeld war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). Die Hausherren gaben das Heft jetzt nicht mehr aus der Hand. SK Raiffeisen Fürstenfeld gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (84.). Der kurz zuvor eingewechselte Niklas Fasch-Tauschmann sorgte mit seiner ersten Ballberührung im Spiel für den 4:0 Endstand aus Sicht der Heimischen.

Fürstenfeld schließt die Saison am neunten Platz ab

Weder Fisch noch Fleisch: Fürstenfeld schließt das Fußballjahr auf Rang neun ab. Der Angriff von SK Raiffeisen Fürstenfeld kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 45 Treffern unter Beweis stellt. Die Saison lief für SK Fürstenfeld mittelmäßig, was sich aus der Bilanz von zwölf Erfolgen, vier Unentschieden und 14 Niederlagen ablesen lässt. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Fürstenfeld deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Ilzer Sportvereinigung holte aus 30 Spielen 34 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz zwölf. Mit dem dürftigen Torverhältnis von 41:65, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für die Gäste eine enttäuschende Spielzeit vorüber. Zum Saisonende hat Ilzer SV neun Siege, 14 Niederlagen und sieben Unentschieden auf dem Konto stehen. Ilz überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

"Es war eine super Leistung der Jungs. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Für uns war es eine durchwachsene Umbruchsaison, jedoch konnten wir alle unsere gesteckten Ziele erreichen."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – Ilzer Sportvereinigung, 4:0 (1:0)

84 Niklas Fasch-Tauschmann 4:0

51 Christoph Friedl 3:0

46 Domagoj Beslic 2:0

6 Andreas Glaser 1:0

Startformationen:

Fürstenfeld: Simon Sommer - Davor Rogac, Michael Grasser , BEd, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Andreas Wilfling , MSc, Michael Goger (K), Mario Krammer, Sascha Bucher - Mag. Domagoj Beslic, Andreas Glaser

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Jan Meimer, Zan Nikolic, Clemens Seifried, Markus Schrott, Lucas Friedl, Tobias Breitenberger, Leon Martincevic, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber

