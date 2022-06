2. „Ennstaler“ Fußball-Bezirkscup startet am  Dienstag den 12.Juli

Details Donnerstag, 23. Juni 2022 09:54

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr, dem Finale in Schladming wohnten 600 Zuschauer bei, hat sich der Ennstaler entschlossen den „Ennstaler“ Bezirkscup auch heuer wieder durchzuführen. In der am Dienstag den 12.Juli stattfindenden 1.Runde kommt es gleich zu vier brisanten Derbys.

Vier brisante Derbys in der 1.Runde

Im Oberland- Duell stehen sich Pruggern und FC Schladming gegenüber und SV Stainach- Grimming empfängt Nachbar ATV Irdning. Im Salzkammergut-Derby trifft FC Ausseerland auf ASV Bad Mitterndorf. Besondere Spannung verspricht wohl die Partie zwischen SV Rottenmann und SC Liezen. Das Semifinale findet eine Woche später statt und das große Finale geht am 26.Juli über die Bühne Der Bezirkscup begeisterte im Vorjahr aber nicht nur die Fußballfans, sondern führte auch eine beträchtliche Summe einen karitativen Zweck zu. So konnten durch die Zuschauereinnahmen, einem Teil des vom Bad Mitterndorf gespendeten Preisgeldes und dem teilweisen Verzicht der Schiedsrichter-Gagen unverschuldet in Not geratenen Familien im Bezirk Liezen finanziell geholfen werden.

Textquelle: "Der Ennstaler"

© Robert Tafeit