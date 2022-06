BREAKING: Der Landesliga Spielplan für die Saison 22/23 ist da!

Details Dienstag, 28. Juni 2022 20:23

Bei der Ligasitzung am Dienstag in Bruck/Mur wurde der Spielplan für die Landesliga Saison 22/23 ausgelost. Die Liga startet am Wochenende vom 30. bis 31. Juli in den Herbstdurchgang. Vizemeister Voitsberg trifft in der ersten Runde zuhause auf Bruck/Mur. Die Aufsteiger Köflach und Fehring bekommen es in der Startrunde miteinander zu tun. Der dritte Aufsteiger Judenburg genießt das Heimrecht gegen den Steirercupsieger Frauental.

1. Runde (30.7, 11.3)

Judenburg - Frauental

Fehring - Köflach

Lebring - Heiligenkreuz

Mettersdorf - Liezen

Gnas - Gamlitz

Ilz - Wildon

Voitsberg - Bruck/Mur

Fürstenfeld - Lafnitz II

2.Runde (6.8, 18.3)

Frauental - Lafnitz II

Bruck/Mur - Fürstenfeld

Wildon - Voitsberg

Gamlitz - Ilz

Liezen - Gnas

Heiligenkreuz - Mettersdorf

Köflach - Lebring

Judenburg - Fehring

3. Runde (13.8, 25.3)

Fehring - Frauental

Lebring - Judenburg

Mettersdorf - Köflach

Gnas - Heiligenkreuz

Ilz - Liezen

Voitsberg - Gamlitz

Fürstenfeld - Wildon

Lafnitz II - Bruck/Mur

4. Runde (20.8, 1.4)

Frauental - Bruck/Mur

Wildon - Lafnitz II

Gamlitz - Fürstenfeld

Liezen - Voitsberg

Heiligenkreuz - Ilz

Köflach - Gnas

Judenburg - Mettersdorf

Fehring - Lebring

5. Runde (27.8, 8.4)

Lebring - Frauental

Mettersdorf - Fehring

Gnas - Judenburg

Ilz - Köflach

Voitsberg - Heiligenkreuz

Fürstenfeld - Liezen

Lafnitz II - Gamlitz

Bruck/Mur - Wildon

6. Runde (3.9, 15.4)

Frauental - Wildon

Gamlitz - Bruck/Mur

Liezen - Lafnitz

Heiligenkreuz - Fürstenfeld

Köflach - Voitsberg

Judenburg - Ilz

Fehring - Gnas

Lebring - Mettersdorf

7. Runde (10.9, 22.4)

Mettersdorf - Frauental

Gnas - Lebring

Ilz - Fehring

Voitsberg - Judenburg

Fürstenfeld - Köflach

Lafnitz II - Heiligenkreuz

Bruck/Mur - Liezen

Wildon - Gamlitz

8. Runde (13.9, 29.4)

Frauental - Gamlitz

Liezen - Wildon

Heiligenkreuz - Bruck/Mur

Köflach - Lafnitz II

Judenburg - Fürstenfeld

Fehring - Voitsberg

Lebring - Ilz

Mettersdorf - Gnas

9. Runde (17.9, 6.5)

Gnas - Frauental

Ilz - Mettersdorf

Voitsberg - Lebring

Fürstenfeld - Fehring

Lafnitz II - Judenburg

Bruck/Mur - Köflach

Wildon - Heiligenkreuz

Gamlitz - Liezen

10. Runde (24.9, 9.5)

Frauental - Liezen

Heiligenkreuz - Gamlitz

Köflach - Wildon

Judenburg - Bruck/Mur

Fehring - Lafnitz II

Lebring - Fürstenfeld

Mettersdorf - Voitsberg

Gnas - Ilz

11. Runde (1.10, 13.5)

Ilz - Frauental

Voitsberg - Gnas

Fürstenfeld - Mettersdorf

Lafnitz II - Lebring

Bruck/Mur - Fehring

Wildon - Judenburg

Gamlitz - Köflach

Liezen - Heiligenkreuz

12. Runde (8.10, 20.5)

Frauental - Heiligenkreuz

Köflach - Liezen

Judenburg - Gamlitz

Fehring - Wildon

Lebring - Bruck/Mur

Mettersdorf - Lafnitz II

Gnas - Fürstenfeld

Ilz - Voitsberg

13. Runde (15.10, 27.5)

Voitsberg - Frauental

Fürstenfeld - Ilz

Lafnitz II - Gnas

Bruck/Mur - Mettersdorf

Wildon - Lebring

Gamlitz - Fehring

Liezen - Judenburg

Heiligenkreuz - Köflach

14. Runde (22.10, 3.6)

Frauental - Köflach

Judenburg - Heligenkreuz

Fehring - Liezen

Lebring - Gamlitz

Mettersdorf - Wildon

Gnas - Bruck/Mur

Ilz - Lafnitz II

Lebring - Fürstenfeld

15. Runde (29.10, 10.6)

Fürstenfeld - Frauental

Lafnitz II - Voitsberg

Bruck/Mur - Ilz

Wildon - Gnas

Gamlitz - Mettersdorf

Liezen - Lebring

Heiligenkreuz - Fehring

Köflach - Judenburg

© Robert Tafeit