Champions-Steirer-Cup 22/23: Die Auslosung - die Spieltermine

Den Champions-Steirer-Cup powered by Land Steiermark 21/22 konnte zuletzt der SV Frauental für sich entscheiden. Dem Steirercup-Sieger wurde zuletzt im ÖFB-UNIQA-Cup in der ersten Runde der Regionalligist Allerheiligen zugelost. Im Bewerb mit dabei sind wieder jene 26 Mannschaften, die zuletzt in der Tabelle ganz oben zu finden waren. Hinzu kommen dann noch vier RLM-Teams und der Titelverteidiger. Hier schon einmal die Erstrunden-Paarungen bzw. die weiteren Spieltermine:

1. Runde:

22.7 19:00 Uhr:

St. Margarethen/Raab - Fehring

22.7 19:00 Uhr:

Wies - Frauental

23.7 17:00 Uhr:

Niklasdorf - Thörl

23.7 17:00 Uhr:

Proleb - St. Peter/Kbg.

23.7 17:00 Uhr:

Schönegg - St. Kathrein/Off.

23.7 17:00 Uhr:

Werndorf - Köflach

23.7 17:00 Uhr:

Söding - Feldkirchen

23.7 17:00 Uhr:

Seckau - Judenburg

23.7 17:00 Uhr:

Stiwoll - ESK Graz

23.7 17:00 Uhr:

Siebing - Greinbach

26.7 18:30 Uhr:

Dechantskirchen - Weiz

26.7 18:30 Uhr:

Kalsdorf - Gleisdorf

26.7 18:30 Uhr:

Stein/Enns - DSV Leoben

26.7 19:00 Uhr:

Bad Radkersburg - St. Anna/Aigen

30.7 18:00 Uhr:

Krakaudorf - Gaishorn

Tillmitsch => Freilos

2. Runde (15. August):

3. Runde (26. Oktober):

Halbfinale: Ostermontag, 10. April:

Finale: Pfingstmontag, 29. Mai:

