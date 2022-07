Gnas: Die Verjüngungskur soll einen Mittelfeldplatz mit sich bringen

Details Freitag, 08. Juli 2022 14:36

Der USV Gnas zählt längst schon zum festen Landesliga-Bestandteil. Ist es doch seit Beginn der 2000-er-Jahre, mit einer kurzzeitigen Unterbrechung in der Oberliga Süd, gelungen, permanent starke Darbietungen abzurufen. Aktuell ist es der Fall, dass die Oststeirer bereits die zehnte Saison infolge in der höchsten steirischen Spielklasse vor der Brust haben. Marko Kovacevic, ist mit seinen 39 Jahren der längsdienende Trainer in der Liga. Der UEFA-A-Lizenz-Coach steht beim USV bereits vor seiner achten Spielzeit. Der Sportliche Leiter Andreas Zach stellte sich den 9 Ligaportal-Fragen:

Das neu eröffnete Gnaser Stadion war in den ersten Spielen schon hervorragend besucht.

Ligaportal: Wie ist die abgelaufene Saison zu bewerten?

Andreas Zach: "Wir alle sind froh mit einem blauen Auge die vergangene Saison überstanden zu haben. Das Team ist sicherlich unter Ihrem Wert geschlagen worden und hatten mit Verletzungspech etc. keine leichte Saison. Mit dem neuen Stadion waren wir mit vielen Dingen beschäftigt, alle Spieler waren da involviert und haben mitgeholfen, ab jetzt werden wir uns wieder auf das Sportliche konzentrieren."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Andreas Zach: "Unsere Stärken sind sicherlich unsere leidenschaftliche Herangehensweise, in den letzten Jahren haben wir auch spielerisch als Team überzeugt und wir müssen uns wieder, für den Aufwand den wir im Spiel betreiben, belohnen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Andreas Zach: "Vier verdiente ältere Spieler haben ihre Karriere beendet, dazugekommen sind junge Spieler aus unsere Region, diese gilt es zu entwickeln und für die Liga zu formen!"

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Andreas Zach: "Wir sind auf der Suche nach einem jungen Tormann als Absicherung unserer Nummer 1 in der KM1+2."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Andreas Zach: "Zum Glück sind wir momentan „fast“ komplett, Langzeitverletzte sind noch nicht bei 100%, da hoffen wir aber das wir in ein paar Wochen alle gesund und topfit zu Verfügung haben."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die neue Spielzeit gesetzt?

Andreas Zach: "Weiterentwicklung unserer jungen Spieler, schnell zu punkten um einen gesicherten Mittelfeldplatz zu haben."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Andreas Zach: "Da denke ich an Voitsberg oder Mettersdorf."

Ligaportal: Mit dieser Person würde ich gerne einmal auf ein Getränk gehen?

Andreas Zach: "Ganz klar: Roger Federer."

Ligaportal: Diese Mannschaft wird das Rennen um den WM-Titel in Katar machen?

Andreas Zach: "Ich gehe davon aus dass Frankreich letztlich die Nase vorne haben wird."

Meisterschaftsstart:

(29./30. Juli)

Gnas - Gamlitz, Judenburg - Frauental, Voitsberg - Bruck/Mur, Fehring - Köflach, Fürstenfeld - Lafnitz Am., Ilz - Wildon, Mettersdorf - Liezen, Lebring - Heiligenkreuz

Landesliga Ab/Zugänge

