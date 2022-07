Landesliga-Testspiele: Die ersten 32 Partien auf einen Blick

Details Sonntag, 10. Juli 2022 20:15

Am 29./30. Juli startet in der Landesliga die Punktejagd 22/23. Was gleichbedeutend damit ist, dass sich die Vorbereitungszeit in der heißen Phase befindet. Allerorts wird eifrig geprobt und getestet. Es wird an der Feinabstimmung gearbeitet bzw. geht es darum, dass die Neuzugänge mit den Abläufen bzw. Mechanismen vertraut werden. Hier schon einmal auf einen Blick, die bisherigen Ergebnisse der Ligavereine:

MANNSCHAFT GEGNER ERGEBNIS Fehring Weiz 6:1 Voitsberg Sturm Graz 0:11 Heiligenkreuz Hartberg 0:5 Lebring Allerheiligen 2:4 Köflach ESV Knittelfeld 2:0 Mettersdorf St.Anna/A. 4:3 Gnas Weiz 1:5 Gamlitz Unterpremstätten 3:0 Fürstenfeld Gleisdorf 1:3 Bruck/Mur Leoben 0:3 Fehring Jennersdorf 4:1 Fürstenfeld Marchfeld/M. 1:5 Bruck/Mur KSV 0:2 Mettersdorf DSC 4:1 Ilz Kalsdorf 4:1 Gnas Pöllau 0:1 Gamlitz Allerheiligen 3:1 Lebring Gleisdorf 2:3 Fürstenfeld Sturm Graz II 2:3 Judenburg Thörl 7:3 Mettersdorf Tobelbad 6:2 Ilz St.Anna 0:4 Wildon Gross St. Florian 0:1 Frauental Gleisdorf 3:3 Gnas Pinkafeld 3:1 Bruck/Mur Almenland 8:1 Liezen DSC 0:2 Köflach ATSV Wolfsberg 2:0 Lebring Bärnbach 7:0 Gamlitz Rebenland 7:1 Heiligenkreuz Allerheiligen 1:0 Voitsberg Klagenfurt Am. 6:1

© Robert Tafeit