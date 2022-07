SC Geomix Liezen gewinnt den 2. „Der Ennstaler“ Bezirkscup

Details Donnerstag, 28. Juli 2022 10:14

Der Landesligist setzte sich in einem würdigen Finalspiel gegen Bad Mitterndorf durch. Mit einem 5:2 Finalsieg gegen Bad Mitterndorf kürte sich SC Geomix Liezen im Grimmingstadion Bad Mitterndorf zum „Der Ennstaler“ Bezirkscupsieger 2022.

Turniersieger 2022: SC Geomix Liezen

Vor einer stolzen Kulisse von 400 Zuschauern gingen die Grün-Weißen bereits in der 2.Minute durch einen Kopfball von Bernhard Rindler mit 0:1 in Führung. Die Freude bei den mitgereisten Liezener Fans über das schnelle Tor währte aber nur kurz, denn bereits drei Minuten später glich Jonas Reiter zum 1:1 aus. In der 21.Minute brachte Romario Cekaj die Liezener mit einem satten Schuss vom Sechzehner dann erneut in Führung. Mit dem Spielstand von 1:2 ging es auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit waren zunächst die Salzkammerguter das spielbestimmende Team und der Ausgleich lag mehrmals in der Luft. SC-Tormann Viktor Ganchev konnte sich in dieser Phase bei einigen tollen Möglichkeiten der Hausherrn auszeichnen. Mit Fortdauer ließ der Elan des Oberligisten aber wieder nach und die Liezener übernahmen zusehends das Kommando. In der 61. Minute fiel mit dem Tor zum 1:3 durch Elvin Kanyerere dann auch die Vorentscheidung in der Partie. Bad Mitterndorf machte es in der 79. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 durch Armin Flatscher zwar nochmals spannend, doch acht Minuten später war das Match mit dem Treffer des eingewechselten Philipp Danner zum 2:4 endgültig zugunsten der Grün-Weißen entschieden. In der Nachspielzeit wurde Jakob Lugmayr im Strafraum noch unsanft von den Beinen geholt und den dafür verhängten Elfmeter verwertete Josip Cipric souverän zum 2:5 Endstand.

Mit dem Sieg im 2. “Der Ennstaler“ Bezirkscup revanchierte sich SC Liezen eindrucksvoll für das frühe Ausscheiden im vorigen Jahr. Bad Mitterndorf kann trotz der Niederlage zufrieden sein, denn immerhin stand der Vorjahrsieger auch heuer wieder im Finale. Im Rahmen der Siegerehrung, bei der Mitorganisator Werner Rohrer auch die zwei Bad Mitterndorfer Vizebürgermeister Kurt Edlinger und Herbert Hansmann begrüßen konnte, durfte Sieger SC Geomix Liezen neben dem wunderschönen Pokal auch 3500 Euro in Empfang nehmen. Der unterlegene Finalist Bad Mitterndorf konnte sich immerhin noch über 1500 Euro freuen. Zum „Man of the Match“ wurde von der Jury Jakob Lugmayr (SC Liezen) gewählt. Wie im Vorjahr kommen die Eintrittsgelder der Spiele auch heuer wieder einen karitativen Zweck zugute. Eine besonders schöne Geste ist dabei, dass sich auch die Schiedsrichter der Staffel Enns wieder in den Dienst der guten Sache gestellt haben und einen Teil ihrer Gagen spendeten. Auf alle Fälle waren sich am Ende alle Spieler, Funktionäre und Fans einig, dass dieser mehr als gelungene Bewerb auch im nächsten Jahr stattfinden sollte.

Foto/Textquelle: "Der Ennstaler"

by: Roo