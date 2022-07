Mettersdorf schlägt Liezen ungefährdet

Details Freitag, 29. Juli 2022 23:58

Am Freitagabend kam es in der steirischen Landesliga in der ersten Runde zum Duell zwischen dem USV Mettersdorf und dem SC Liezen. Die Mettersdorfer gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 4:1-Sieg der Mettersdorfer.

Klare Führung für Mettersdorf

Die Gastgeber sind von der ersten Minute an das aktivere Team. Man setzt den Gegner unter Druck und erspielt sich auch gleich einige Chancen. Einzig das Tor will zunächst nicht fallen. Erst nach 24 Minuten ist es passiert. Schöner Angriff über die Seite und schon steht es 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Liezen wird jetzt offensiver und setzt den Gegner unter Druck. Man riskiert jetzt mehr, was auch notwendig ist, wenn man irgendwie Zählbares mitnehmen möchte. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo sich die Ennstaler immer näher dem gegnerischen Tor annähern, steht es 2.0 für die Mettersdorfer. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Liezen verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Gleich nach Wiederbeginnt verkürzt Liezen auf 1:2. Damit ist wieder Spannung drin. Liezen bleibt jetzt auch am Drücker. Anstatt des Ausgleichs fällt aus einem Konter dann aber das 3:1 - die Vorentscheidung, denn Mettersdorf verteidigt in Folge gut und lässt nichts mehr anbrennen. Liezen wirft in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim letztlich nicht gefährdeten Sieg der Gastgeber, die damit ganz nach Wunsch in die Saison starten. In der Schlussphase machen die Mettersdorfer in Folge eines Konters dann auch noch das 4:1, ehe die Partie vorbei ist.

Maurice Amtmann (Trainer Mettersdorf): "Wir sind mit dem Start in die Saison natürlich sehr zufrieden. Ich denke, dass war seine solide Leistung, obwohl wir uns nach dem Anschlusstreffer schwer getan haben. Nach dem 3:1 war aber alles entschieden. Die Burschen haben das heute sehr konzentriert gespielt."

Foto: Richard Purgstaller