Lehrgeld berappt: Aufsteiger Judenburg mit der Heimpleite gegen Frauental

Details Freitag, 29. Juli 2022 21:27

Aufsteiger FC Judenburg konnte SV Domaines Kilger Frauental zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Obwohl verstecken brauchten sich die Murtaler beim Liga-Comeback nicht. Aber die Frauentaler verstanden es einfach die gegebenen Chancen besser zu nützen.

Frauental-Trainer Ewald Klampfer kann beim Saisonstart 3 Punkte in Judenburg verbuchen.

Frauental agiert abgeklärter

Das Spiel hätte wohl einen anderen Verlauf genommen, hätte der Aufsteiger seine Topchance in der 6. Minute in einen Treffer umgemünzt. So aber kommt es dass die Frauentaler mit Fortdauer Oberwasser verbuchen und das auch in Zählbares ummünzen können. 24. Minute: Daniel Schmölzer schließt einen rasch vorgeführten Angriff erfolgreich mit dem 0:1 ab. Was die Gach-Truppe aber nicht davon abhalten sollte weiter mit viel Schwung nach vorne zu agieren. Aber der Steirercupsieger versteht es routiniert den knappen Vorsprung in die Halbzeitpause zu bringen.

Judenburg fightet glücklos

Augenblicke nach dem Seitenwechsel gelingt den Frauentalern das 0:2. Maximilian Suppan nützt dabei Unstimmigkeiten in der Judenburger Defensive. Nur Minuten später dann beinahe das 0:3, aber der Kopfball aus kurzer Distanz verfehlt sein Ziel. Woraufhin der Gastgeber wiederum besser in die Partie findet. Aber es sollte nichts werden mit dem ersten Ligator nach dem Wiederaufstieg. Ritzmaier lässt in der 70. Minute eine tolle Kopfball-Möglichkeit ungenützt. Zumindest dieses eine Tor hätte sich der Aufsteiger schon verdient. Ein Treffer fällt dann auch noch, allerdings auf der Gegenseite. In der 90. Minute ist es Jan Ulrich, der für das 0:3 verantwortlich zeichnet. Während der FC Judenburg am kommenden Freitag den UFC Fehring empfängt, bekommt es der SV Frauental am selben Tag mit der Reserve von SV Lafnitz zu tun.

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sportlicher Leiter Frauental:

"Es war das erwartet schwere Spiel bei einem hochmotivierten Aufsteiger, der uns alles abverlangt hat. Letztendlich war es dann kein souveräner Sieg sondern einer, der aufgrund der Abgeklärtheit zustande kam. Für beide Teams scheint noch Luft nach oben gegeben."

Startformationen:

Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Michael Pfingstner, Marc Klicnik, Daniel Hirzberger, Alexander Eder, Matthias Waldhuber, Levin Pejicic, Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Marco Holzer

Frauental: Ing. Daniel Paul, Christoph Strommer, Thomas Fauland (K), Nardi Lazaric, Maximilian Suppan, Erich Baumann, Mag. Florian Eibinger , BSc, Manuel Christof, Sascha Bucher, Florin Schmidt, Daniel Schmölzer

Stadion Judenburg, 500 Zuseher, SR: Werner Harrer

Fotocredit: RIPU

by: Roo

Landesliga: FC Judenburg – SV Domaines Kilger Frauental, 0:3 (0:1)

90 Jan Ulrich 0:3

46 Maximilian Suppan 0:2

24 Daniel Schmoelzer 0:1