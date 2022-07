Heimsieg: Fehring gewinnt das Aufsteigerduell gegen Köflach (Bildergalerie)

Details Freitag, 29. Juli 2022 22:43

Zum Auftakt in die neue Spielzeit setzte sich der UFC Fehring im Duell der Aufsteiger gegen den ASK Mochart Köflach mit 2:0 durch. Der Start ins neue Fußballjahr ist der Elf von Rainer Pein somit geglückt - die Weststeirer mussten die Heimreise ohne Punkte antreten.

Hier zog Paul Glanz (Fehring) gegen Michael Wallner (Koeflach) noch den kürzeren

550 Zuseher sorgten für eine tolle Stimmung

Vor 550 Besuchern waren es zuerst die Gäste, die das Sportzentrum in Fehring zum Beben brachten. Nach einem schönen Zuspiel von Michael Wallner vergab Nikica Filipovic alleinstehend vor dem Torhüter seine Chance kläglich. Die Hausherren begannen jetzt die Partie zu dominieren, waren immer wieder durch Weitschüsse gefährlich. Nach sehr interessanten 25 Minuten beruhigte sich die Begegnung ein wenig, Köflach fand aber auch in dieser Phase kaum Zugriff.

Michael Weitzer traf zum 1:0

In der 39. Minute brachte Michael Weitzer die Gäste ins Hintertreffen - sein abgefälschter Schuss sorgte für die 1:0 Führung der Hausherren. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die Kabinen. Im zweiten Durchgang war das Spiel ausgeglichen mit wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Mit dem Rückstand im Rücken riskierte der ASK Köflach zwar mehr, schaffte es aber nicht, die Angriffe gut genug zu Ende zu spielen - meist fehlte es am letzten Pass.

Felix Glanz fixierte den Endstand

Kurz vor dem Ende sorgte Felix Glanz nach einem Eckball für den 2:0 Endstand und sicherte seinem Team den ersten Dreier in der laufenden Saison. Nächster Prüfstein für UFC Fehring ist FC Judenburg (Freitag, 18:30 Uhr). Köflach misst sich am selben Tag mit SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring (19:00 Uhr)

Nikica Filipovic (im Duell mit Christian Landl) vergab in der 5. Minute eine Top-Chance

Stimmen zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Der Sieg war hochverdient. Wir haben die erste Hälfte dominiert, hatten in der zweiten Halbzeit ein wenig Angst vor der Entscheidung. Der Sieg war trotzdem nie gefährdet."

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

„Der Gegner hat unsere individuellen Fehler ausgenutzt und ist so zu einigen Möglichkeiten gekommen. Aufgrund der Chancen hat Fehring verdient gewonnen.

Heisser Zweikampf im Mittelfeld: Denis Topolovec (Fehring) vs. Lukas Sidar (Koeflach)

Startformationen:

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Michael Weitzer, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Marco Lindner, Tobias Höber, Christian Landl - Felix Glanz, Daniel Pöltl

ASK Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Marko Stojadinovic, Ivor Horvat, Manuel Ruprechter - Manuel Sidar, Lukas Sidar, Aleksandar Mirkov, Josip Stignjedec - Michael Wallner (K), Nikica Filipovic

Landesliga: UFC Fehring – ASK Mochart Köflach, 2:0 (1:0)

86 Felix Glanz 2:0

39 Michael Weitzer 1:0