Unglaubliches Ende: SV Lebring bringt Führung nicht über die Zeit - Heiligenkreuz gewinnt nach 1:2 Rückstand

Details Freitag, 29. Juli 2022 23:30

Ein spannendes Spiel lieferte sich der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring und Tus Heiligenkreuz am Waasen zum Saisonauftakt. Die rund 400 Besucher sahen ein hochklassiges und attraktives Derby das schließlich völlig überraschend mit einem 2:3 Sieg der Gäste endete.

400 Besucher sahen eine hochklassige Partie

Bereits in den ersten Minuten war den Besuchern klar, dass die Heimelf in der heurigen Saison ein Wörtchen im Titelkampf mitzureden hat. Spielerisch stark und taktisch hervorragend eingestellt traten die Heimischen von Beginn an auf und gingen auch völlig verdient mit 1:0 in Führung: In der 15. Minute marschierte Kapitän Michael Hofer auf der rechten Seite durch und zauberte eine Maßflanke auf Jonas Lang. Der Stürmer vollendete per Kopf und brachte die Gäste ins Hintertreffen.

Heiligenkreuz gab sich aber nicht auf und schlug zurück - Patrick Wiesenhofer glich in der 27. Minute zum 1:1 aus. Die Begegnung wurde jetzt immer besser - schon lange hatten die Zuseher nicht mehr ein so hochklassiges Landesligamatch gesehen. In Minute 27 brachte Marco Heibl den Ball zugunsten von SV Lebring über die Linie. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang haderte Lebring mit der Chancenverwertung

Auch im zweiten Durchgang geizte das Spiel nicht mit Highlights - die Gastgeber gaben klar den Ton an und erspielten Chance um Chance. Es schien, die Kiste war zugenagelt, denn sowohl Daniel Steinwendner als auch Herbert Rauter vergaben ihre Top-Möglichkeiten aus kürzester Distanz und brachten den Ball einfach nicht im Tor unter. Nach 70 Minuten hätte es, aufgrund der Vielzahl an Chancen, eigentlich 5:1 für Lebring stehen müssen.

Doch auch bei diesem Spiel schrieb der Fußball seine eigene Geschichte, denn am Ende kam es ganz anders: In der 82. Minute jubelten die Auswärtigen noch zu früh - ein Treffer von Florian Pinnitsch wurde wegen Abseits aberkannt. Nur zwei Minuten später klingelte es aber erneut im Kasten - Pinnitsch glich zum 2.2 aus. Jetzt warf Heiligenkreuz noch einmal alles nach vor und der Mut wurde belohnt.

Mohamad Mohsenzada traf in der 93. Minute per Elfer zum Sieg für sein Team

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als plötzlich der Lebringer Strafraum von der Heiligenkreuzer Offensive überrollt wurde - ein ungeschicktes Foul der Defensive führte zu einem Strafstoß und Mohamad Sulaiman Mohsenzada schoß den entscheidenden Führungstreffer für Tus Heiligenkreuz am Waasen (93.). Am Ende punktete Tus Heiligenkreuz dreifach bei Lebring - ein aufgrund der fulminanten Schlußphase der Gäste - verdientes Ergebnis.

Am kommenden Freitag tritt SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring bei ASK Mochart Köflach an, während Tus Heiligenkreuz einen Tag später USV RB Mettersdorf empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Bei diesem Spiel haben sich sehr viele Fußballerweisheiten bewahrheitet. Die Tore, die man nicht schießt bekommt man und ein Spiel ist dann aus, wenn der Schiedsrichter abpfeift."

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Lebring ist eine unglaublich gute Mannschaft und hat einen sehr guten Kader. Um in Lebring zu gewinnen braucht man immer viel Glück. Bei diesem Derby haben wir uns das Glück durch Leidenschaft und Kampfgeist geholt!"

Aufstellungen:

Lebring: Tomislav Lipovac - Cajetan Beutle, Tobias Ehmann, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang, Daniel Steinwender

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Matthias Gross, Christoph Michelitsch - Nikola Vuksanovic, Georg Schantl, Manuel Leeb, Manuel Hödl, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner (K) - Nino Köpf

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 2:3 (2:1)

93 Mohamad Sulaiman Mohsenzada 2:3

84 Florian Pinnitsch 2:2

37 Marco Heil 2:1

27 Patrick Wiesenhofer 1:1

15 Jonas Lang 1:0

by René Dretnik

Fotos: René Dretnik und Richard Purgstaller