Ilz bezwingt Wildon in enger Partie

Details Samstag, 30. Juli 2022 08:48

Der SV Ilz empfing am Freitagabend in der Landesliga den SV Wildon. Ein echter Favorit war nicht auszumachen, am Ende gab es einen knappen 2:1-Sieg für die Hausherren, die damit ganz nach Wunsch in die Saison starten. Das Spiel war über 90 Minuten weitgehend auf Augenhöe geführt. Es hätte auch das eine oder andere Tor mehr fallen können.

Führung und Ausgleich

Beide Teams starten durchaus offensiv ins Spiel. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste spielen mit offenem Visier. Wirklich gefährlich wird es zunächst aber noch nicht. Nach einer halben Stunde zappelt das Leder schließlich im Netz von Wildon. Jan Meimer trifft nach einem schönen Angriff über die Seite zur Führung für die Ilzer. Nur wenige Augenblicke darauf haben die Wildoner ausgeglichen. Zorko Gal steht goldrichtig und gleicht aus. Damit ist wieder alles offen. Das Spiel ist in weiterer Folge offen geführt. Sowohl die Heimischen als auch die Gäste versuchen in Führung zu gehen. Dennoch geht es mit dem 1:1 dann auch in die Pause.

Ilz mit Entscheidung

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. Ein Eigentor führt zum neuerlichen Rückstand der Wildoner, die jetzt mehr riskieren müssen, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Beide Trainer versuchen in Folge mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen. In der 73. Minute dann die Riesenchance für die Wildoner zum Ausgleich. Die Gäste riskieren dann immer mehr. Sie geben Vollgas, was Räume für Ilz eröffnet. Es bleibt letztlich aber dabei - die Heimischen setzen sich knapp aber doch mit 2:1 durch und jubeln über drei Punkte.

Christian Waldl (Trainer Ilz): "Ich bin glücklich über die drei Punkte. Es war ein hart erkämpfter Sieg gegen starke Wildoner."