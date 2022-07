Voitsberg in Geberlaune: Traumstart für den Vizemeister

Details Samstag, 30. Juli 2022 11:07

Der SC Bruck/Mur konnte dem ASK Voitsberg zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:6. Das Heimteam aus der Weststeiermark waren in allen Belangen besser und ließen von Beginn an keine Zweifel am Sieg aufkommen.

Philipp Zuna netzte zweimal ein

Eine starke Leistung zeigte Philipp Zuna, der sich mit einem Doppelpack für den ASK Voitsberg beim Trainer empfahl (12./39.). Ehe der Unparteiische Julian Schnur die Akteure zur Pause bat, erzielte die Heimmannschaft das 3:0 (42.). Kapitän Jürgen Hiden trug sich in die Torschützenliste ein. Nach dem souveränen Auftreten von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg in Hälfte Eins überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Jürgen Hiden markierte einen Doppelpack

Mit dem 4:0 durch Martin Salentinig schien die Partie bereits in der 58. Minute mit den Heimischen einen sicheren Sieger zu haben. In Minute 56 überwand Hiden den gegnerischen Schlussmann zum zweiten mal und erhöhte auf 5:0. Der ASK Voitsberg baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners noch weiter aus. Unglücksrabe Erion Krasniqi beförderte den Ball in der 78. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Preiß-Elf auf 6:0.

Der Saisonstart war ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg geglückt. Gegen Bruck/Mur verbuchte ASK Voitsberg einen überzeugenden Heimerfolg. Dies ist mit Sicherheit auch dem tollen Mannschaftsgefüge geschuldet. Bei dieser Begegnung war es klar zu bemerken, dass Teamgeist vor Eigennützigkeit steht - wer die Tore schießt ist scheinbar nicht mehr wichtig - hauptsache sie werden geschossen.

Kommende Woche tritt ASK Voitsberg bei SV Raiffeisen Wildon an (Samstag, 18:00 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt SC Stadtwerke Bruck/Mur Heimrecht gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Mit dem 6:0 zum Auftakt kann man zufrieden sein, auch wenn noch nicht alles nach unseren Wünschen verlaufen ist. Wir wollen auch heuer wieder vorne angreifen!"

Startformationen:

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother, Stephan Palla

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer, Armin Masovic, Gjergj Shabani, Lukas Tomic, Florian Stadler, Nico Dormann, Stipo Grgic, Gjin Gjinaj, Erion Krasniqi, Mark Riegel (K), Sebastian Paier

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 6:0 (3:0)

78 Eigentor durch Erion Krasniqi 6:0

66 Juergen Hiden 5:0

58 Martin Salentinig 4:0

42 Juergen Hiden 3:0

39 Philipp Zuna 2:0

12 Philipp Zuna 1:0

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller