Lafnitz feiert Sieg in Fürstenfeld

Details Samstag, 30. Juli 2022 21:12

Am Samstagabend kam es in der Landesliga zum Duell zwischen dem SC Fürstenfeld und den Lafnitz Amateuren. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg.

Führung für Lafnitz

Die Lafnitzer starten gut ins Match. Nach drei Minuten die erste Chance der Gäste: Nach einem Corner von Strodl kommt Milici erstmals zum Kopfball. Sein Abschluss aus spitzem Winkel an der kurzen Stange landet am Außennetz. Kurz darauf erneut eine Möglichkeit für die Gäste: Nach einem gut vorgetragenem Angriff kommt Wohlmuth alleine vorm Keeper zum Abschluss , der in letzter Sekunde geblockt wird. Der nachfolgende Eckball kommt wieder gut von Strodl , diesmal ist es Sulzer, bei dessen zentralem Kopfball der Keeper zwar Fangschwierigkeiten hat , aber trotzdem souverän pariert.In der 20. Minute ist es dann so weit: Nach einem Eckball wird der Ball raus auf die rechte Seite befördert, wo abermals Binder eine gute Flanke mit dem schwächeren linken Fuß schlägt, an deren Ende Sulzer einnickt. Der Keeper der Heimischen sieht dabei mehr als gut aus, der Ball geht durch die Hosenträger. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen. Das gelingt aber vorerst nicht. Es geht mit der knappen Führung dann auch in die Pause.

Ausschluss bei Fürstenfeld

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich wie die erste. Gleich nach Wiederbeginn Abschluss der Gäste. Sulzer verzieht gut einen Meter über das Tor. Lafnitz kommt gewohnt druckvoll aus der Pause. Die Heimmannschaft findet nun langsam aber sicher ins Spiel. Das Momentum wechselt die Seite gerade stark und Lafnitz hat meiste Zeit das Nachsehen. Dann die wohl spielentscheidende Szene: Es gibt Gelb-Rot auf Seiten der Fürstenfelder, die damit einen Mann weniger sind. Die Lafnitzer nutzen das Überzahlspiel dann gut aus und dominieren das Spiel. Nach einem gutem Eckball von Kögl wird der Ball verlängert und der aufgerückte Innenverteidiger mit der Nummer 22 kann das Leder aus kurzer Distanz nicht über die Linie drücken. Dieser kam aber auch sehr überraschend. In der 78. Minute fast der Ausgleich: Nach einem Seitenwechsel wird eine Flanke direkt scharf zur Mitte gebracht, wo die Nummer 10 eigentlich nur mehr einköpfen müsste, er aber den Ball verfehlt. Die Fürstenfelder riskieren in der Schlussphase und werfen alles in die Schlacht. Anstatt mit etwas Glück den Ausgleich zu erzielen, gelingt den Lafnitzern in der Schlussphase das 2:0. Ein sehr einfacher Konter in letzter Sekunde läuft auf das endgültige 0:2 hinaus. Trimmel geht 50 Meter, spielt im 2 gegen 1 mit dem Keeper quer, wo Binder ruhig bleibt und seine starke Leistung mit einem Treffer belohnt. Dann ist das Spiel vorbei und Lafnitz jubelt über drei Punkte.