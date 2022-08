Sechs-Tore-Schlacht zwischen Ilz und Liezen

Details Freitag, 12. August 2022 21:28

Der Ilzer SV empfing am Freitagabend in der dritten Runde der Landesliga den SC Liezen. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, am Ende gab es aber ein 3:3-Remis. Das Publikum sah eine völlig verrückte Partie, in der Liezen bereits mit 2:0 in Führung lag. Ilz kam aber noch einmal zurück und lag plötzlich sogar in Führung.

Führung für Liezen

Die Liezener starten stark ins Spiel und setzen den Gegner gleich unter Druck. Ilz wirkt etwas überrascht. Nach nur vier Minuten führen die Liezener mit 1:0. Romario Cekaj darf jubeln. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Allerdings dauert es eine Weile, denn auch Ilz kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. In der 40. Minute zappelt das Leder im Netz. Wieder jubeln die Liezener, denn Cekaj macht das 2:0. Noch vor der Pause verkürzen die Ilzer aber auf 1:2 - der Ball wird schön zurückgelegt und Kuwal zieht ab - dieses Tor kurz vor der Pause sollte so einiges im Spiel geraderücken.

Ilz kommt zurück

Im zweiten Durchgang startet Ilz selbstbewusst und gibt Gas. In der 48. Minute ist es bereits passiert. Lucas Friedl wird nach einem schönen Dribbling von Meimer bedient und darf jubeln - und es steht 2:2. Damit ist wieder alles offen und bei Liezen hängen die Köpfe. Ilz bleibt am Drücker und ist drauf und dran, das Spiel endgültig zu drehen. Jan Meimer tänzelt sich in Folge durch die halbe Abwehr und schießt ein. Unfassbar! Praktisch im Gegenzug gleicht Liezen aber aus. Mitar Trikkovic trifft zum 3:3. In der Schlussphase gibt es dann noch Einwechslungen auf beiden Seiten, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Tore fallen aber keine mehr, dafür kassiert Liezens Mario Dancevic die Gelb-Rote Karte. Dann ist das Spiel vorbei.

Christian Waldl (Trainer Ilz): "Wir haben es Liezen mit drei individuellen Patzern sehr einfach gemacht. Wir haben die Tore immer am Silbertablett serviert. Liezen hatte insgesamt nur 4 Torschüsse! Wir mussten uns die Chancen hart erarbeiten und rausspielen."

Fotos: Richard Purgstaller