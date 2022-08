Heimerfolg: Dreifachtorschütze Heil verhilft Lebring zum Sieg

Details Samstag, 13. August 2022 08:38

Der Start ins neue Spieljahr ging für Judenburg mit dem 2:3 gegen SV Lebring vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte FC Judenburg nicht einen Zähler. Für Lebring war dies der erste Sieg in der laufenden Saison. Marco Heil hatte daran einen Löwenanteil - er steuerte drei Treffer bei.

Aufgrund des Auftritts imi zweiten Durchgang war der Lebringer Sieg verdient.

Judenburg war in der Anfangsphase das bessere Team

In den ersten zwanzig Minuten waren die Gäste aus dem Murtal das spielbestimmende Team. Judenburg, angetrieben von Kapitän Christian Ritzmaier kreirte einige gefährliche Offensivaktionen. In der 28. Minute wurde die Auswärtself dann auch belohnt - Marco Holzer stellte vor 250 Zuschauern das 1:0 für Judenburg sicher.

Mit dem Rückstand im Gepäch wachten die Hausherren auf. Sie agierten mutiger und fanden zurück ins Spiel. In Minute 34 sprintete Jonas Lang auf Judenburg-Goalie Michael Bischof zu - der Schlussmann klärte den Ball zur Mitte - genau vor die Beine von Marco Heil und dieser schloss mit einem schönen Schuss ins lange Eck ab. Neuer Spielstand: 1:1.

Marco Heil netzte dreimal ein

Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Heil einen Fernschuss vom 16er ab und der Ball zappelte im Netz. Somit ging es mitt einem Tor Vorsprung für den Gastgeber in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang hatten die Hausherren das Heft in der Hand und kamen zu vielen tollen Möglichkeiten. In Minute 67 sorgte dann Heil, nach Stangpass von Lang, mit seinem dritten Tagestreffer für das 3:1 - das war auch gleichzeitig die Vorentscheidung.

Eigentor in der 90. Minute: Pechvogel Tobias Ehmann beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit FC Judenburg den 2:3-Anschluss. Schließlich strich SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring die Optimalausbeute gegen den Gast ein. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Lebring in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Für Lebring steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies.

Neben Judenburg gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Nächster Prüfstein für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring ist UFC Fehring (Freitag, 19:00 Uhr). FC Judenburg misst sich am selben Tag mit USV RB Mettersdorf (18:30 Uhr).



Stefan Kammerhofer holt den ersten Saisonsieg mit seiner Mannschaft

Stimme zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Ein, durch den missglückten Saisonstart und durchs verdiente 1:0 von Judenburg, schwieriger aber verdienter Sieg unserer Mannschaft. Der Sieg hätte durch die zweite Halbzeit auch höher ausfallen können!"

Startformationen:

Lebring: Tomislav Lipovac - Mario Pilz, Tobias Ehmann, Marco Krammer, Florian Ferk (K) - Nejc Rober, Sebastian Mann, Christoph Martschinko - Marco Heil, Jonas Lang, Daniel Steinwender

Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Michael Pfingstner, Daniel Hirzberger, Alexander Eder, Matthias Waldhuber, Levin Pejicic, Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Michael Vollmann, Marco Holzer

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – FC Judenburg, 3:2 (2:1)

90 Eigentor durch Tobias Ehmann 3:2

67 Marco Heil 3:1

45 Marco Heil 2:1

34 Marco Heil 1:1

28 Marco Holzer 0:1

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller