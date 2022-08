Keine Tore bei Mettersdorf gegen Köflach

Details Samstag, 13. August 2022 09:08

Jeweils einen Punkt holten USV RB Mettersdorf und ASK Mochart Köflach an diesem Freitag. Ein 0:0-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Tormöglchkeiten gab es genug - getroffen haben aber beide Teams nicht.

Das genaue Verletzungsausmaß von Philipp Posch steht noch nicht fest

Posch und Rieger mussten bei Mettersdorf verletzungbedingt raus

Das Spiel begann gleich mit einer Schrecksekunde für die Heimischen. Kapitän Philipp Posch verletzte sich und musste nach kurzen Behandlungsversuchen in der 8. Minute ausgetauscht werden. Für ihn kam Jan Ljubec. Dem nicht genug, musste auch Heiko Rieger verletzungsbedingt den Platz verlassen, für ihn wurde in der 20. Minute Philipp Sittsam eingewechselt. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften, da beide Teams sehr gut verteidigten.

Obwohl die Begegnung im zweiten Durchgang ordentlich Fahrt aufnahm und beide Mannschaften sehr viele tolle Möglichkeiten produzierten, schaffte es keine der beiden Teams diese im Tor unterzubringen. Nachdem 90 Minuten verstrichen waren, trennten sich USV Mettersdorf und ASK Köflach schließlich mit einem torlosen Unentschieden.

Das Köflacher Abwehrbollwerk war nicht zu knacken

Mettersdorf ist mit fünf Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet. Mit bisher nur einem Treffer zeigte der Sturm von Köflach erhebliche Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher. Die Gäste bleiben mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von ASK Mochart Köflach bei.

USV RB Mettersdorf tritt am kommenden Freitag bei FC Judenburg an, ASK Köflach empfängt am selben Tag USV Gnas.

Stimme zum Spiel:

Philipp Posch, Kapitän Mettersdorf:

"Wir hatten 80 % Ballbesitz, Köflach stand hinten sehr kompakt. WIr haben leider keine zwingenden Chancen herausgespielt! Meine frühe Auswechslung war sehr bitter. Ich hoffe, dass das MR Klarheit über das Ausmaß bringt!"

Startformation:

Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger, Raphael Mayr, Gregor Zelko, Peter Kozissnik, Dominik Derrant - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Heiko Rieger, Timotej Polanc

Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Manuel Ruprechter - Manuel Sidar, Lukas Sidar, Lukas Martin Schusteritsch, Aleksandar Mirkov, Josip Stignjedec - Michael Wallner (K), Christoph Fuchs, Nikica Filipovic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller