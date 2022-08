Steirercup: Das sind die letzten verbliebenen 8 Teams

Details Montag, 15. August 2022 20:17

Am Montag, 15. August stand das Achtelfinale im Steirischen Championscup am Programm. Dabei sind die ganz großen Überraschungen ausgeblieben. Weiter geht es dann am 26. Oktober mit dem Viertelfinale.

Bereits am 29. Juli gespielt:

Söding - Tillmitsch 1:4 (0:3)

Tore: Reinbacher bzw. Bernsteiner 2, Kinhamer, Hackinger

Spiele vom 15. August:

Schönegg - Greinbach 4:1 (1:1)

Tore: Narrnhofer, Reiböck, Berghofer, Kielnhofer bzw. Mogg

Fehring - St. Anna/Aigen 4:5 i.E., 2:2 n.V. (2:2, 0:1)

Tore: Lindner, Hranilovic bzw. Lackner, Salamun

Frauental - Judenburg 3:2 (1:1)

Tore: Suppan 2, Christof bzw. Holzer, Eder

Krakaudorf - Thörl 4:5 n.V. (4:4, 2:2)

Tore: Hlebaina 2, Mulaosmanovic, Moser bzw. Pagger 2, Pernhofer, Untergrabner, Kranz

Weiz - Gleisdorf 3:1 (0:1)

Tore: Poposki, Ostermann, Weiler bzw. Suppan

St. Peter/Kbg. - DSV Leoben 1:9 (1:4)

Tore: Leitner bzw. Maier 2, Hütter 2, Reisinger, Kotzegger, Pecnik, Grubisic, Pisaric

30. August, 17:00 Uhr:

Stiwoll - Köflach

Viertelfinale (26. Oktober):

Thörl - DSV Leoben

Stiwoll/Köflach - Frauental

Tillmitsch - St. Anna/A.

Schönegg - Weiz

by: Roo