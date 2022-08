Ausgeglichene Partie: Gamlitz und Fürstenfeld teilen sich die Punkte

Details Freitag, 19. August 2022 22:57

Der FC Weinland Gamlitz wollte sich nach der bitteren Niederlage in der letzten Runde gegen den ASK Voitsberg vor heimischen Publikum rehabilitieren und unbedingt den Dreier einfahren. Auf der Gegenseite war der SK Fürstenfeld aber gut auf den Gegner eingestellt. Nach einer faden ersten Hälfte war der zweite Durchgang dafür etwas spannender - die beiden Teams kamen dennoch über eine Punkteteilung nicht hinaus.

Florian Jessenitschnig (hier noch im GAK-Dress) traf zum 1:0 für Fürstenfeld

Die erste Halbzeit blieb torlos

In den ersten 45 Minuten konnte keines der beiden Teams so richtig Akzente setzen. Die Heimmmanschaft hatte zwar mehr Spielanteile, zwingende Torchancen wollten der Zadravec-Elf aber nicht gelingen. Mit dem Pausenstand von 0:0 ging es für die Protagonisten in die Kabinen.

Der zweite Durchgang hatte es dann in sich: In Minute 60 forderten die Auswärtigen eine Rote Karte - Gamlitz-Keeper Matej Andrejc ließ Andreas Glaser auflaufen - der Schiedsrichter zeigte aber nur Gelb. Die Stocker-Elf kam jetzt zu einigen Chancen, brachten den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Die einzige Ausnahme bildete die 69. Minute - Florian Jessenitschnig traf zum 0:1 und ließ sein Team jubeln.

In der zweiten Hälfte stand der Unparteiische im Fokus

Die Gäste wurden jetzt ein wenig müde und wurden nun von den Heimischen überrannt - zwingende Möglichkeiten blieben trotzdem Mangelware. In Minute 76 glich Alen Ploj zum 1:1 aus - die Gamlitz-Fans unter den 250 Besuchern waren jetzt aus dem Häuschen.

Kurz vor Schluß wurde es noch einmal heiß und die Emotionen gingen hoch - es herrschte Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste. Schiedsrichter Dominik Grasser gab den Strafstoß jedoch nicht und so endete die Begegnung mit einem 1:1 Unentschieden.

Startformationen:

Gamlitz: Matej Andrejc - Bernd Zadravec, Jan-Markus Hiden, Sandro Sabathy - Gabriel Rode (K), Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Jan Kristl, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz - Philip Bruno Fuchs

Fürstenfeld: Simon Sommer - Andreas Wilfling , MSc, Davor Rogac, Sebastian Strobl, Jan Felix Ritter - Tobias Goldgruber, Mario Krammer, Christoph Friedl, Tomislav Havojic - Florian Jessenitschnig, Andreas Glaser

Stimmen zum Spiel:

Arnold Wratschko, Obmann Gamlitz:

„Wir waren heute nicht voll da, deshalb geht das Unentschieden in Ordnung. Leider hat der Schiedsrichter einen klaren Elfmeter in der 90. Minute nicht gegeben.“

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

„Es war ein Spiel auf Messers Schneide, bei dem jeder Ausgang möglich gewesen wäre. Unabhängig vom Ergebnis greifen die Automatismen bei uns langsam und wir sind auf einem guten Weg.“

FC WEINLAND GAMLITZ - SK FÜRSTENFELD 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (69. Jessenitschnig), 1:1 (76. Ploj)

Weinlandstadion Gamlitz; 250 Besucher; Grasser - Cetin - Strommer

Liveticker Gamlitz - Fürstenfeld

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller