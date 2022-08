Gnas bezwingt Judenburg nach Pausen-Rückstand

Details Freitag, 26. August 2022 22:07

Der USV Gnas empfing am Freitagabend in der fünften Runde der Landesliga den FC Judenburg. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle letztlich auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:1-Erfolg, obwohl die Gnaser einem Pausenrückstand hinterlaufen mussten. Judenburg entpuppte sich erneute als zäher Gegner, steht am Ende aber weiter ohne Punkt da und ist Tabellenletzter.

Führung für Judenburg

In der ersten Halbzeit dominieren die Gnaser das Spiel, finden die eine oder Chancen vor, doch der Torhüter der Gäste aus Judenburg in entscheidenden Momenten zur Stelle. Es kommt sogar richtig bitter für die Gnaser, denn die Gäste machen aus zwei Chancen ein Tor, wobei das Tor in der 25. Minute durch Marc Klicnik aus einer vermeintlichen Abseitsstellung fiel. Die Judenburger führen dennoch mit 1:0 und spielen in Folge gut nach vorne. Gnas kann im ersten Durchgang nicht mehr zulegen und so bleibt es zur Pause auch beim für die Murtaler.

Gnas dreht Spiel

In der zweiten Halbzeit machen die Gnaser von Beginn an Druck und kommen in der 51. und 53. Minute zu zwei großen Torchancen, die jedoch nicht genutzt werden. In der 55. Minute ist es dann aber so weit. Die Gnaser erzielen durch David Fink den hochverdienten Ausgleichstreffer zum 1:1. In der 64. Minute ist es Raphael Kniewallner, der zum 2:1 einnetzt. Damit ist das Spiel zugunsten der Gnaser gedreht. Wenig später läuft Gnas-Kicker Gabriel Puntigam der Judenburger Abwehr auf und davon, hebt den Ball aber übers Tor der Gäste. Das wäre die Entscheidung gewesen. So bleibt es spannend und die Judenburger geben nicht - sie werden gefährlicher, auch weil sie mehr Risiko nehmen. Ein Tor der Gäste wird in der 72. Minute wegen eines Foulvergehens im Gnaser Strafraum nicht gegeben. Einen Freistoß aus rund 25 Meter kann der Gnas-Torhüter mit toller Parade über die Querlatte lenken. Gnas spielt auf Konter und nach einem Gnaser Angriff über die linke Seite beinahe das 3:1, doch Justin Horvat schießt am langen Eck vorbei (77.). Auf der anderen Seite kommen die Judenburger über die rechte Seite und eine Flanke schießt ein Judenburger über das Tor von Sammer. Kurz vor Schluss trifft Justin Horvat noch die Stange, ehe der Schiri nach 95 Minuten abpfeift.

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Die ersten 25 Minuten waren richtig gut von uns. Über das 0:1 kann man diskutieren, das hat unseren Spielfluss bis zur Halbzeit sehr gestört. Die zweite Halbzeit war eine klare Angelegenheit, wir müssen das Spiel eigentlich höher gewinnen. Ein Lob auch an den Gegner, sie spielen einen sehr schönen und gepflegten Fussball."