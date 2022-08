Köflach bezwingt Ilz vor eigenem Publikum

Details Freitag, 26. August 2022 22:36

Der Ilzer SV empfing am Freitagabend in der fünften Runde der Landesliga Steiermark den ASK Köflach. Die Gastgeber gingen favorisiert ins Spiel, mussten sich aber knapp mit 0:1 geschlagen geben. Bitter aus Sicht von Ilz: Das entscheidende Tor fiel erst in der 85. Minute. Damit überholt der Aufsteiger aus Köflach Ilz in der Tabelle und steht acht Punkten auf Rang 6, während Ilz sieben Punkte auf dem Konto hat.

Rassige Partie ohne Tore

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt und beide Mannschaften spielen nach vorne. Köflach erwischt den besseren Start, kann aus den sich ergebenden Möglichkeiten aber kein Tor erzielen. In der zehnten Minute dei erste Großchance für die Heimmanschaft: Langer Ball auf den Flügel, Nikolic legt quer, doch Friedl verpasst am zweiten Pfosten. In der 14. Minute Aufruhr im Strafraum der Heimmanschaft. Nach einem Eckball geht Djakovic zu Boden, nachdem er von zwei Ilzern in die Mangel genommen wird, jedoch kein Elferpfiff. Das Publikum sieht eine wirklich bunte Partie, einzig die Tore fehlen. Beide Mannschaften finden aber Tormöglichkeiten vor, jedoch hapert es im Abschluss. So schickt der Schiri die beiden Teams nach etwas mehr als 45 Minuten mit 0:0 in die Kabinen.

Führung für Köflach

Die Ilzer starten besser in die zweite Halbzeit - Halilovic zieht von links in die Mitte und flankt. Die Flanke mutiert zum Torschuss und Tormann Benko kann nur mehr zur Ecke klären. Dann geht es Schlag auf Schlag. Erst Chance für die Ilzer, doch Benko pariert klasse. Danach der Konter, doch Binfor steht im Abseits. Dann Doppelchance der Gäste, Stignjedecs Schuss wird geblockt und der Ball kommt zu Kosorcic. Dessen Schuss wird abgefälscht und landet fast im langen Eck. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Das Team, das hier das erste Tor erzielt, wird auch die drei Punkte holen. In der 80. Minute Großchance für die Gäste: Stignjedec mit einem Weltklasse-Pass auf Sidar, doch dessen Schuss wird von Schuh pariert. Kurz darauf kann er nichts mehr machen. Janjis auf Filipovic und das Ding ist drinnen T- rainer Milicevic beweist ein goldenes Händchen bei seinen Einwechslungen. Ilz wirft dann alles nach vorne und versucht es zweimal über rechts, doch Djakovic kann klären und Benko macht den Ball fest. Dann ist das Spiel vorbei und Köflach jubelt über drei Punkte.

Christian Waldl (Trainer Ilz): "Das war heute ein eng umkämpftens Spiel. Beide Teams hatten jeweils drei gute Tormöglichkeiten im Spiel, eine davon hat Köflach nützen können. Somit geht der Sieg auch in Ordnung!"