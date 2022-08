Unaufhaltsam: Voitsberg feiert gegen Heiligenkreuz den 5. Sieg im 5. Spiel

Details Samstag, 27. August 2022 08:32

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg und Tus Heiligenkreuz am Waasen an diesem fünften Spieltag.

Luka Caculovic brachte die Voitsberger in der 13. Minute mit 1:0 in Führung

Voitsberg trifft zweimal ins Schwarze

Vollends überzeugen konnte ASK Voitsberg dabei jedoch nicht. Vor 500 Zuschauern markierte Luka Caculovic das 1:0 für das Heimteam (13.). Nach Hiden-Vorarbeit stocherte er das Leder über die Torlinie. Alexander Rother versenkte die Kugel zum 2:0 für den Tabellenführer (28.). Er nützte dabei eine Unachtsamkeit in der Gästeabwehr. Danach kamen auch die Stiefingtaler besser ins Spiel. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Heiligenkreuz kann voll dagegenhalten

Gleich nach Wiederbeginn schrammten die Gäste durch Unterkircher nur knapp am Anschlusstreffer vorbei. Auch Köpf brachte das Runde dann nicht im Eckigen unter. Daraufhin griffen auch die Hausherren wieder verstärkt in das Geschehen ein. Aber mit vereinten Kräften gelang es Heiligenkreuz, sich in weiterer Folge schadlos zu halten. Voitsberg musste den Treffer von Patrick Unterkircher zum 1:2 hinnehmen (74.). Obwohl ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Tus Heiligenkreuz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

ASK Voitsberg ist mit 15 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Mit nur drei Gegentoren hat Voitsberg die beste Defensive der Landesliga. ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Heiligenkreuz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Tus Heiligenkreuz am Waasen musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Tus Heiligenkreuz insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Am nächsten Freitag reist ASK Voitsberg zu ASK Mochart Köflach, zeitgleich empfängt Tus Heiligenkreuz am Waasen SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Erste Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle und die Überlegenheit auch in Tore umgemünzt! In Hälfte 2 wurde Heiligenkreuz dann aktiver und hat das Spiel mit dem Anschlusstreffer, welchem ein klares Handspiel vorausgegangen ist, noch mal spannend gemacht!

Mit 15 Punkten aus 5 Spielen gehen wir nun voller Selbstvertrauen in das Derby nächste Woche!"

David Hirschmann, Pressesprecher TUS Heiligenkreuz:

"So bitter kann Fußball sein. Wir sind aus einem Gegentor das klar Abseits war in Rückstand geraten, haben uns aber zurückgekämpft und den Voitsbergern insbesondere in der zweiten Halbzeit einen leidenschaftlichen und beherzten Fight geliefert. Am Ende wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Wir wurden nach dem Spiel von allen Seiten gelobt, können uns davon aber nichts kaufen. Wenn Mannschaft und Trainerteam so weiterarbeiten, werden aber auch die Ergebnisse bald wieder passen."

Startformationen:

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Ing. David Hermann, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K), Christoph Michelitsch - Nikola Vuksanovic, Georg Schantl, Marco Heibl - Andreas Julian Tatschl, Jaka Vajda, Nino Köpf



Sparkassen Arena, 500 Zuseher, SR: Mario Vonic

Fotocredit: RIPU

by: Roo

