Fürstenfeld gewinnt gegen Liezen dank Doppelschlag im Finish

Details Samstag, 27. August 2022 09:07

Der SK Fürstenfeld empfing am Freitagabend in der fünften Runde der Landesliga den SC Liezen. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg der Gastgeber. Die Liezener warten damit weiter auf den ersten Sieg der neuen Spielzeit und geraten immer weiter unter Druck. Wieder war man optisch nicht schlecht unterwegs, zog aber in den entscheidenden Situationen den Kürzeren.

Sascha Stockers Fürstenfelder gewinnen gegen Liezen

Keine Tore trotz Chance

Das Spiel beginnt mit stärkeren Fürstenfeldern. In der 13. Minute die erste Gelegenheit: Krammer flankt auf Glaser, doch dessen Volleyabnahme geht knapp am Tor vorbei. Kurz darauf wieder Glaser: Schöner Schuss, der Torwart pariert. Den Nachschuss setzt Krammer über das Tor. Dann eine heikle Situation im Liezener Strafraum: Glaser spitzelt den Ball am Tormann vorbei, dieser legt ihn. Genau an der Strafraumgrenze. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Dann ein schöner Pass von Strobl, Havojic zögert allerdings zu lange. Der Ball rollt am Tor vorbei. Das ist es dann in der ersten Halbzeit.

Doppelschlag in Schlussphase

In der zweiten Halbzeit startet Liezen stärker. Riesenchance auch gleich, doch der Ball geht knapp links am Tor vorbei. Fürstenfeld zieht sich jetzt etwas zurück. Man hatte in der ersten Halbzeit genug Chancen, die man nicht genutzt hat. Jetzt tun sie sich schwer. Richtig dicke Chancen schauen für die Gäste aber trotzdem nicht heraus. Abgerissene Flanke in dieser Phase, Simon Sommer fängt den Ball. Als schon niemand mehr mit Toren rechnet, gelingt den Fürstenfeldern in der Schlussphase der Doppelschlag. Noah Schiffner und Lukas Kummer dürfen jubeln. Bitter für die Liezener, die dem Tor näher waren als die Gastgeber. So ist das Spiel entschieden. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Es war kein fußballerischer Leckerbissen, aber im Endeffekt aufgrund der Torchancen ein verdienter Heimsieg. Eine souveräne Defensivleistung in Kombination mit einer starken Bank haben heute den Unterschied ausgemacht. Besonders freut mich, dass mit Noah Schiffner und Lukas Kummer zwei Youngsters ihren Premierentreffer in der Landesliga erzielt haben."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SC Geomix Liezen, 2:0 (0:0)

95 Lukas Kummer 2:0

84 Noah Fabrizio Schiffner 1:0