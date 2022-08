4:0 Heimsieg: Lebring ballert sich den Frust von der Seele

Details Samstag, 27. August 2022 10:14

SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring kam gegen SV Domaines Kilger Frauental zu einem klaren 4:0-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Lebring wusste zu überraschen. Lebring hat sich mit diesem Sieg einen Schritt aus der Krise manövriert.

Der SV Lebring hat seine Hausaufgaben erfüllt und die drei Punkte geholt

Sehr starker Auftritt der Hausherren

Die Gastgeber begannen sehr agressiv und druckvoll und gingen nach 18 Minuten völlig verdient in Führung. Marco Heil traf vor 250 Zuschauern per Freistoß zum 1:0. Nur fünf Minuten (23.) später staubte Jure Volmajer, nach einem Schuss von Daniel Steinwender ab und erhöhte den Vorsprung von Lebring auf 2:0. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Die Lebringer konnte den Zweitorevorsprung mit in die Kabinen nehmen.

Auch in der zweiten Hälfte waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft. In Minute 62 zog Steinwender vom 16er ab und traf genau ins lange Eck. Dieser Treffer war gleichzeitig die Vorentscheidung, jetzt war der Bann der Gäste endgültig gebrochen. Die Fans kamen voll auf ihre Kosten, denn eines ging noch in diesem Spiel:

Daniel Steinwender markierte einen Doppelpack

In der 82. Minute wollte Frauentals Keeper Daniel Paul den Ball ausschießen - er traf dabei einen MItspieler- der Ball kam zurück und flog über den Tormann hinweg. Im freien Raum lauerte Steinwender, der sich die Kugel schnappte und aus kurzer Distanz ins leere Tor traf (82.) Am Ende kam SV Lebring gegen SV Frauental zu einem verdienten 4:0 Sieg.

Lebring findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Frauental auf Platz acht abgerutscht. Die Gäste verlieren weiter an Boden und bleiben auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Während SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring am kommenden Freitag USV RB Mettersdorf empfängt, bekommt es SV Domaines Kilger Frauental am selben Tag mit SV Raiffeisen Wildon zu tun.

Stimmen zum Spiel:

Martin Labugger, sportlicher Leiter Lebring:

"WIr waren 90 Minuten lang die bessere Mannschaft. Wir haben als Team gearbeitet, jeder hat für jeden gekämpft. Somit haben wir das Spiel, auch in dieser Höhe verdient gewonnen."

Ernst Klug, sportlicher Leiter Frauental:

"Das war heute eine schwache Vorstellung des SV Frauental. Lebring hat vorallem in der ersten Halbzeit sehr aggressiv gespielt. Bei einem ohnehin sehr schwierigen Spiel haben wir durch Eigenfehler dem gegen die Gelegenheit geboten, Tore zu erzielen. Das war heute eine schwache Vorstellung des SV Frauental. Jetzt heißt es wieder schnellstmöglich in die Spur zu kommen!"

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SV Domaines Kilger Frauental, 4:0 (2:0)

82 Daniel Steinwender 4:0

62 Daniel Steinwender 3:0

23 Jure Volmajer 2:0

18 Marco Heil 1:0

Startformationen:

Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Markus Wruntschko, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Jure Volmajer, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Daniel Steinwender

Frauental: Ing. Daniel Paul (K), Martin Lanz, Thomas Fauland, Nardi Lazaric, Erich Baumann, Mag. Florian Eibinger , BSc, Lukas Elias Kremser, Manuel Christof, Florin Schmidt, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller