Aufholjagd: FC Gamlitz erkämpft sich trotz 0:3 Pausen-Rückstand einen Punkt

Details Samstag, 27. August 2022 11:03

Die Zweitvertretung von Lafnitz führte nach 45 Minuten bereits mit 3:0 und hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut. Letzlich mussten sich die Lafnitz Amateure jedoch mit einem 3:3 begnügen, da der FC Weinland Gamlitz im zweiten Durchgang viel Leidenschaft bewies und den Rückstand aufholte.

Eine sensationelle Aufholjagd zeigte der FC Weinland Gamlitz

Zur Halbzeit führte Lafnitz noch mit 3:0

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die bereits in den ersten 15 Minuten einige Möglichkeiten verbuchen konnten. Die erste Chance der Hausherren führte gleich zum Treffer: Ein Abschlag von Lucas Wabnig gelangte zu Stefan Binder - er flankte auf Elias Neubauer und der Stürmer köpfte zur Führung ein. Jetzt gaben die Hausherren den Ton an. Noah Lederer brachte nach einem Eckball den Ball perfekt auf Giuliano Luigi Milici und er beförderte das Leder per Kopf zum 2:0 in den Kasten.

Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als die Heimmannschaft ihren dritten Treffer nachlegte (41.). Marc Kögl chippte den Ball auf Binder, der legte in den Rückraum ab und Kögl schloss die Aktion, die er selbst eingeleitet hatte, mit dem 3:0 ab. Lafnitz II hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Reality Arase Asemota (hier noch im Kalsdorf-Dress) wirbelte durch die Lafnitzer Abwehr

Gamlitz drehte die Partie in fünf Minuten

Zu Beginn des zweiten Durchgangs versuchten die Gäste das Ergebnis zu verwalten und taten selbst nicht mehr viel für das Spiel - das wurde ihnen zum Verhängnis. In nur fünf (!) Minuten schaffte Gamlitz das Kunststück den Dreitore-Rückstand aufzuholen. Minute 62: Nach einem Angriff über die rechte Seite gelangt ein Stanglpass auf Reality Arase Asemota und er verkürzte auf 3:1.

Minute 66: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Alen Ploj den Ball über den Keeper zum 2:3 ins Tor. Minute 67: Nach dem Anstoß der Lafnitzer eroberten die Gamlitzer den Ball im Mittelfeld - Gabriel Rode lauerte vorne und brachte den Ball im gegnerischen Tor unter. Gedanklich hatte Lafnitz II den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Gamlitz am Ende noch den Teilerfolg.

SV Lafnitz II bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Lafnitz II bei.

FC Union RB Weinland Gamlitz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. FC Gamlitz verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und eine Niederlage. Der letzte Dreier liegt für Gamlitz bereits drei Spiele zurück.

Am nächsten Freitag reist SV Lafnitz II zu SC Geomix Liezen, zeitgleich empfängt FC Union RB Weinland Gamlitz SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Stimmen zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz II:

"So etwas kann mit einer extrem jungen Mannschaft, wie wir sie haben, schon mal passieren. Das war ein Lerneffekt. Wir wollen aber dennoch soviel jungen Spielern wie möglich, eine Chance geben."

Jochen Zadravec, Trainer Gamlitz:

"Das war ein hochverdienter Punktegewinn. Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir das Spiel sogar noch gewinnen können. Die Mannschaft hat Moral bewiesen und hat mich sehr stolz gemacht. Ein 0:3 aufzuholen passiert nicht alle Tage."

Landesliga: SV Lafnitz II – FC Union RB Weinland Gamlitz, 3:3 (3:0)

67 Gabriel Rode 3:3

66 Alen Ploj 3:2

62 Reality Arase Asemota 3:1

41 Marc Koegl 3:0

25 Giuliano Luigi Milici 2:0

17 Elias Neubauer 1:0

Startformationen:

Lafnitz: Lucas Wabnig (K) - Georg Grasser, Johannes Schriebl, Dominik Kirnbauer, Julian Fabian - Stefan Binder, Marc Kögl, Justin Strodl, Noah Lederer - Giuliano Luigi Milici, Elias Neubauer

Gamlitz: Matej Andrejc - Jan-Markus Hiden, Sandro Sabathy - Gabriel Rode (K), Luka Vindis, Jan Kristl, David Katzianschütz, Alen Polanec, Reality Arase Asemota, Ivan Mihaljevic - Alen Ploj

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller