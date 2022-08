Erste Niederlage für Fehring - Spitzenspiel geht an Mettersdorf

Details Sonntag, 28. August 2022 10:36

Die gute Serie von UFC Fehring seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen USV RB Mettersdorf mit 1:3 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Mit dieser Form hat die Amtmann-Elf mit Sicherheit ein Wörtchen im Titelkampf mitzureden.

Timotej Polanc steuerte zwei Treffer bei

Hohes Tempo

Das Spiel wurde - wie erwartet - von beiden Teams sehr temporeich und nach vorne orientiert geführt. Timotej Polanc war es, der vor 420 Zuschauern in der siebten Minute das 1:0 für das Heimteam besorgte. Er stand bei einer Flanke von der rechten Seite goldrichtig und netzte ein. Bereits in der 14. Minute erhöhten die Hausherren auf 2:0. Florian Weissenbrunner zog aus ca. 20 Metern ab und es klingelte im Kasten.

Mit einem schönen Freistoßtor beförderte Nejc Omladic das Leder zum 1:2 von Fehring in die Maschen (34.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff scheiterte Felix Glanz mit einem Kopfball - er köpfte freistehend im Fünferraum in die Hände des Mettersdorfer Keepers Alexander Strametz. Die Pausenführung von USV RB Mettersdorf fiel somit knapp aus.

Polanc traf unmittelbar nach Wiederbeginn

Der zweite Durchgang startete mit einem Schock für die Gäste - Polanc traf mit der ersten Ballerberührung in Hälfte zwei zum 3:1. (47.). Jetzt versuchten die Gäste alles, um noch zum Torerfolg zu kommen - die Mühen blieben aber unbelohnt, da war es dann auch schon egal, dass ein Fehringer Ball in der Nachspielzeit an die Stan klatschte. Mit dem Ende der Spielzeit strich Mettersdorf gegen UFC Fehring die volle Ausbeute ein.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV RB Mettersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von USV Mettersdorf ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur drei Gegentore zugelassen hat. In den letzten fünf Spielen ließ sich Mettersdorf selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto von Fehring und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Freitag trifft USV RB Mettersdorf auf SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, UFC Fehring spielt am selben Tag gegen USV Gnas.

Stimme zum Spiel:

Florian Weissenbrunner, Spieler Mettersdorf:

"Das war sicher nicht unsere beste Leistung. Fehring ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft und hat uns das Leben schwer gemacht. Wir haben die Chancen, die wir bekommen haben genutzt und sind hinten sehr gut gestanden. Nach dem 3:1 haben wir die Partie trocken fertiggespielt. Mettersdorf ist ene Festung, es ist nicht einfach bei uns drei Punkte zu holen!"

Landesliga: USV RB Mettersdorf – UFC Fehring, 3:1 (2:1)

47 Timotej Polanc 3:1

34 Nejc Omladic 2:1

14 Florian Weissenbrunner 2:0

7 Timotej Polanc 1:0

Startformationen:

Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger (K), Raphael Mayr, Gregor Zelko, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Philipp Sittsam, Jernej Trstenjak - Dominik Weiss

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Michael Weitzer, Benjamin Glanz, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Marco Lindner, Tobias Höber - Felix Glanz

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller