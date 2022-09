Doppelpack in der Nachspielzeit: Mettersdorf setzt Lebring schachmatt

Details Samstag, 03. September 2022 08:51

Am 6. Spieltag traf in der Landesliga der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring auf den USV RB Mettersdorf. Dabei traf der Zwölfte auf den Zweiten. Fünf Punkte Differenz trennen die beiden Mannschaften.

Raphael Mayr (links) und die Mettersdorfer hatten in Lebring Schwerarbeit zu verrichten.

Jonas Lang trifft für Lebring

Während sich die Mettersdorfer voll in der Spur befinden, 11 Punkte aus 5 Spielen, sind die Lebringer etwas ins Hintertreffen geraten. So reichte es bislang nur zu 6 Zählern. Dementsprechend sind die Gäste bei dieser Begegnung auch mit der Favoritenrolle behaftet. Aber entgegen den Erwartungen sind es vorerst die Hausherren, die für die nötigen Akzente im Spiel sorgen. Den Lohn der Bemühungen kann die Kammerhofer-Truppe in der 23. Minute einfahren, als Jonas Lang für die 1:0-Führung sorgt. Daran haben die Gäste dann in weiterer Folge doch zum knabbern. Mit dem knappen Eintore-Vorsprung geht es ab in die Halbzeitpause.

Samed Basoda schnürt den Doppelpack

Auch nach dem Seitenwechsel lassen die Hausherren nur wenig zu. Mettersdorf ist zwar bemüht den Ausgleich zu erzielen, man läuft sich aber permanent an der bestens organisierten Lebringer Hintermannschaft fest. In der Schlussphase greifen die Gäste dann doch aktiver in das Geschehen ein. Und tatsächlich, man kann doch noch den Turnaround bewerkstelligen. Zuerst wird der Lebringer Volmajer mit der Gelb/Roten Karten in der 86. Minute frühzeitig duschen geschickt. Diesen Umstand nützt Mettersdorf in der Nachspielzeit zu zwei Treffern aus. Beidemale ist Sommer-Neuzugang Samed Basoda erfolgreich (91., 94.) - Spielendstand: 1:2. Am nächsten Spieltag gastiert Lebring am Freitag, 9. September um 19:00 Uhr in Gnas. Mettersdorf besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen den Frauental.

SV LEBRING - USV METTERSDORF 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (23. Lang), 1:1 (91. Basoda), 1:2 (94. Basoda)

Stimme zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Ich muss ein Kompliment an meine Mannschaft aussprechen. Von der ersten bis zur 90sten Minuten eine geschlossen gute Leistung. Wir haben gewusst dass Mettersdorf eine spielstarker Gegner ist, die sehr gute Lösung im Ballbesitz haben. Trotzdem haben wir als Mannschaft kompakt verteidigt und auch einige Möglichkeiten auf das 2:0 gehabt. Dass die Schlussphase hektisch wird, war durch den Spielstand zu erwarten. Mir tut es für die Mannschaft leid dass wir in diesem Spiel nicht als Sieger vom Platz gegangen sind."

Startformationen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Markus Wruntschko, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Jure Volmajer, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger (K), Raphael Mayr, Gregor Zelko, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Philipp Sittsam, Jernej Trstenjak - Dominik Weiss

sanSirro Stadion, 350 Zuseher, SR: Markus Macher

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo