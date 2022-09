Gnas ringt Fehring im Derby vor 1200 (!) Fans nieder

Details Freitag, 02. September 2022 22:04

USV Gnas errang am Freitag in der Landesliga einen Sieg über UFC Fehring. 1200 (!) Fans sahen einen 3:1-Erfolg der Gnaser im Derby - es war das erste Derby nach neun Jahren. Mit dementsprechend Vorfreude und Spannung war das Duell erwartet worden.

Die Gnaser erwischen den besseren Start und kommen in der 9. Minute zur ersten Torchance, nachdem Gabriel Puntigam nach einer Kniewallner-Kopfballvorlage die Querlatte traf Wie aus dem Nichts geht dann Fehring in der 24. Minute mit 1:0 in Führung, als Stürmer Leo Kaufmann - nach einer zu kurzer Abwehr der Gnaser - den Ball von der Strafraumgrenze flach ins Eck befördert. Der Jubel der Fehring Fans ist kaum verklungen, als sich Gnas-Stürmer Gabriel Puntigam auf der linken Seite durchsetzt, mit dem Tempo in den Strafraum dribbelt und mit einem sehenswerten Schuss zum 1:1 Audgleich trifft - damit ist wieder alles offen vor 1200 Fans. Nach einer halben Stunde kommt Fehring besser ins Spiel und nach einem Corner und Kopfball muss Gnas' Heiko Wohlmuth auf der Torlinie retten. Wenig später kann Gnas Tormann Michael Sammer einen Kaufmann-Schuss aus spitzem Winkel entschärfen. Trotz vieler Strafraumszenen fiel vor der Pause dann kein Treffer mehr.

In der zweiten Hälfte ist es ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für die Heimischen. Die größte Chance zur Führung haben die Fehringer, als man in der 75. Minute aus kurzer Entfernung knapp am Tor vorbeischießt. Als viele schon mit einem Remis rechnen, schlägt Gnas-Routinier Christian Schadler in der 84. Minute zu. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpft Wagist den Ball von der zweiten Stange zur Mitte, wo sich Schadler energisch durchsetzt und im Rutschen die 2:1-Führung für die Gnaser erzielt. Nur wenig später erobert Fabian Horvat im Mittelfeld den Ball und schickt auf der linken Seite Justin Hirvat auf die Reise, der flach ins Eck zum 3:1 Endstand trifft.

Mit diesem Sieg zog USV Gnas an Fehring vorbei auf Platz drei. Der Gastgeber fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Freitag reist UFC Fehring zu Ilzer Sportvereinigung, zeitgleich empfängt Gnas SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut ins Spiel gefunden und waren spielerisch stärker, fanden auch die besseren Chancen vor. In der zweiten Halbzeit hat Fehring das Zempter übernommen. Unsere Kaderbreite hat letztendlich das Spiel entschieden."

Landesliga: UFC Fehring – USV Gnas, 1:3 (1:1)

86 Justin Stefan Horvat 1:3

85 Christian Schadler 1:2

26 Gabriel Puntigam 1:1

25 Leonhard Kaufmann 1:0