Heiligenkreuz schlägt Fürstenfeld in starker Partie

Bei Tus Heiligenkreuz am Waasen gab es für SK Raiffeisen Fürstenfeld in der Landesliga nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Das Spiel war sehr munter geführt und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Heiligenkreuz schließt damit zu Fürstenfeld auf - man steht jetzt auch bei sieben Punkten.

Die Heiligenkreuzer sind von Beginn an das aktivere Team. Hödl findet in der fünften Minute mit den Kopf die erste Halbchance vor, der Ball geht aber am Tor vorbei. Kurz darauf die nächste Möglichkeit für Heiligenkreuz durch Sulaiman, Wiesenhofer und Hödl doch keiner trifft zur Führung. Dann Nikola Vuksanovic mit der nächsten guten Möglichkeit, sein Ball geht aber über das Tor. Dann kommen auch die Fürstenfelder allmählich besser ins Spiel. Ein Schuss vonTomislav Havojic geht aber hinter das Tor von Daniel Stoisser. Dann haben die Gäste Pech - Havojic trifft nur die Stange. Kurz darauf erneut Havojic - dieses Mal mit einem kurz abgespielten Eckball auf Mario Krammer, aber ungefährlich für Heiligenkreuz. Dann Kapitän Andreas Glaser von der rechten Seite mit dem Schuss über das Tor. Das Publikum sieht eine bunte Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften versteckt. Auf der anderen Seite ist es Nino Köpf, der neben das Tor schießt. In der 28. Minute Flanke von Heiligenkreuzs Wiesenhofer auf Köpf und der trifft mit dem Kopf nur Michael Grassmugg, den Torhüter der Gäste. Das Spiel hätte sich längst ein oder zwei Tore verdient. In der 33. Minute gibt es schließlich Elfmeter für die Heiligenkreuzer: Nach einem Foul an Wiesenhofer verwandelt Sulaiman den Elfmeter eiskalt. Mit der Führung geht es dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer beinahe kalten Dusche für die Fürstenfelder. Christoph Michelitsch trifft zum Glück für die Gäste aber nur die Stange. In weiterer Folge wird das Spiel etwas ruppiger. Fürstenfeld muss dann auch mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll hier und heute. In der 69. Minute fällt schließlich das 2:0 für die Gastgeber: Tatschl erhöht nach Zuspiel von Köpf. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Johannes Driesner trifft dann auch noch zum 3:0 - mit einem schönen Schuss aus der Distanz. Den Fürstenfelder gelingt dann zwar noch der Anschlusstreffer, doch die drei Punkte bleiben in Heiligenkreuz.

Heiligenkreuz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Tus Heiligenkreuz am Waasen gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Tus Heiligenkreuz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Heiligenkreuz beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Mit sieben Zählern aus sechs Spielen steht SK Raiffeisen Fürstenfeld momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Freitag reist Tus Heiligenkreuz am Waasen zur Reserve von SV Lafnitz, zeitgleich empfängt SK Fürstenfeld ASK Mochart Köflach.

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Wir haben das Spiel kontrolliert, waren aber in den entscheidenden Situationen nicht kaltschnäuzig genug. Kleinigkeiten haben den Ausschlag zugunsten von Heiligenkreuz gegeben."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 3:1 (1:0)

94 Andreas Glaser 3:1

79 Johannes Driesner 3:0

68 Andreas Julian Tatschl 2:0

32 Mohamad Sulaiman Mohsenzada 1:0