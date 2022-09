Nach 0:1: Lafnitz überrollt Liezen und bringt Ennstaler immer mehr in Bedrängnis

Details Samstag, 03. September 2022 21:17

Die Reserve von Lafnitz erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen SC Liezen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Lafnitz II wurde der Favoritenrolle gerecht. Dabei lagen die Lafnitzer zunächst zurück und mussten sich ins Spiel zurückkämpfen. Liezen ist damit weiterhin ohne Sieg und der Druck nimmt immer weiter zu.

Die Liezener starten besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Milovan Novakovic ist vor 150 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (18.). Lafnitz II hat sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Giuliano Luigi Milici den Ausgleich (23.). Justin Strodl war es, der in der 32. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SC Geomix Liezen unterbringt. Damit haben die Lafnitzer das Spiel gedreht. Zur Pause war SV Lafnitz II im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Im zweiten Durchgang wollen die Lafnitzer nachlegen und das Spiel entscheiden. Elias Neubauer befördert das Leder zum 3:1 des Gasts über die Linie (59.). Den Vorsprung von Lafnitz II lässt Strodl in der 82. Minute anwachsen. Stefan Trimmel gelingt in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SV Lafnitz II (83.). Am Schluss gewann Lafnitz II gegen SC Liezen.

SC Geomix Liezen findet sich damit weiter in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gastgeber verbesserungswürdig, was man an den erst sieben geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. SC Liezen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz. SC Geomix Liezen taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Lafnitz II in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Lafnitz II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 15 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Lafnitz II. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Lafnitz II bei. SV Lafnitz II ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach der klaren Niederlage gegen Lafnitz II ist SC Liezen weiter das defensivschwächste Team der Landesliga.

Am nächsten Freitag reist SC Geomix Liezen zu SC Stadtwerke Bruck/Mur, zeitgleich empfängt SV Lafnitz II Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Christian Stangl (Sektionsleiter): "Wir gehen mit 1:0 in Führung und schenken wie eine Schülerligamannschaft dieses Spiel her! Wir haben durch unsere Geschenke den Gegner stark gemacht und sämtliche Tugenden, die uns auszeichnen, vermissen lassen! So kann man in der Landesliga nicht auftreten und schon gar nicht vor eigenem Publikum!"

Landesliga: SC Geomix Liezen – SV Lafnitz II, 1:5 (1:2)

83 Stefan Trimmel 1:5

82 Justin Strodl 1:4

59 Elias Neubauer 1:3

32 Justin Strodl 1:2

23 Giuliano Luigi Milici 1:1

18 Milovan Novakovic 1:0