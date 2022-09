Trainerwechsel bei Frauental: Patrick Rieger beerbt Ewald Klampfer

Details Dienstag, 06. September 2022 20:45

Der nächste Trainerwechsel in der Landesliga ist vollzogen. Während sich der SC Geomix Liezen noch beim Sondieren möglicher Kandidaten befindet, ist der SV Frauental bereits fündig geworden. Patrick Rieger wechselt vom Oberligisten SU Rebenland zum Landesligisten Frauental und schwingt dort ab sofort das Trainerzepter.

Ewald Klampfers und der SV Frauental gehen nach vier Jahren getrennte Wege

Mit mageren sieben Punkten aus den ersten sechs Runden rangiert der SV Frauental derzeit nur an 11. Stelle in der Tabelle. Der Verein aus der Weststeiermark hat sich für diese Saison andere Ziele gesetzt - das Boot ist in den letzten vier Runden komplett aus dem Fahrwasser geraten. Somit musste der Kapitän das Schiff verlassen - eine Erfolgsgeschichte geht zuende. Nach vier Jahren trennen sich die Wege von Ewald Klampfer und dem SV Frauental. Bei der Nachfolge sind die Frauentaler schnell fündig geworden - der neue Chef an der Seitenlinie Patrick Rieger - hat bereits das heutige Training geleitet.

Auch Patrick Rieger war vier Jahre bei der SU Rebenland als Chef an der Seitenlinie tätig

Rieger war zuletzt vier Jahre beim SU Rebenland in der Oberliga Mitte tätig und hat dort aus einer jungen Truppe ein schlagkräftiges Team geformt, dass höchstwahrscheinlich mit dem Abstieg in der heurigen Saison nichts zu tun haben wird. In der Weinstrassengemeinde hat man dem Trainer keine Prügel in den Weg gelegt und ihn sofort ziehen lassen, auch wenn es den Verantwortlichen im Verein nicht leicht gefallen ist, wie der Obmann und Sportliche Leiter Christian Stibler erklärt, der nun bis auf weiteres auch das Amt des Trainers innehat.

Stimmen zum Wechsel:

Ernst Klug, sportlicher Leiter Frauental:

zum Saisonverlauf...

"Wir sind speziell in den letzten vier Runden hinter den Erwartungen geblieben. Es hat sich eine Abwärtsspirale abgezeichnet. Wie eben die Mechanismen im Fussball sind, waren wir gezwungen einen Trainerwechsel vorzunehmen."

zu Patrick Rieger...

"Patrick Rieger ist schon seit längerem in unserem Fokus. Der große Vorteil war, das sein Vertrag bei Rebenland eine Ausstiegsklausel für eine höhere Liga enthielt. WIr erhoffen uns mit dem Wechsel einen neuen Aufwind. Wir müssen in den nächsten Runden in die Spur kommen, um eine noch brisantere Situation bis zum Winter zum Vermeiden."

zu Ewald Klampfer...

"Wir sind ihm sehr dankbar für seine geleistete Arbeit. Wir haben uns dank ihm, zu einer gestanden Landesliga-Mannschaft entwickelt. Leider haben wir in den letzten Wochen unseren Zielen hinterhergehinkt, deshalb mussten wir reagieren. Wir danken Ewald für seine Leistung für den SV Frauental und sind im guten Einvernehmen auseinander gegangen und gehen von nun an getrennte Wege."

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Es hat sich relativ kurzfristig ergeben. Die Entscheidung ist mir nicht einfach gefallen, nach vier wunderschönen Jahren bei der Sportunion Rebenland habe ich mich schweren Herzens vom Verein getrennt. Ausschlaggebend war vorrangig die Möglichkeit in der höchsten steirischen Liga als Trainer zu arbeiten. Dass es der SV Frauental geworden ist, freut mich ganz besonders. Der Verein steht für Kontinuität und hat enormes Potential. Es wird dort hervorragend gearbeitet. Die Mannschaft ist völlig intakt, charakterlich voll in Ordnung. Leider wurde das Team bis dato qualitativ unter seinem Wert geschlagen. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Verein in der Abschlusstabelle auf einen einstelligen Tabellenplatz zu führen."

Christian Stibler, Obmann, sportlicher Leiter und Interimscoach Rebenland:

"Patrick Rieger ist ein Wahnsinnsmensch mit einem unglaublichen Charakter und einer Handschlagsmentalität. Der Wechsel ist ihm nicht leicht gefallen, da er sich bei uns sehr wohl gefühlt hat. Immerhin war er vier Jahre bei uns. Er hinterlässt eine intakte Mannschaft, das hat ihm seine Entscheidung auch erleichtert. Ich wünsche ihm, im Namen des gesamten Vereins alles Gute für seine neue Aufgabe! Die Türe zur SU Rebenland steht Patrick jederzeit offen, vielleicht sieht man sich ja irgendwann wieder."

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller und SU Rebenland/privat