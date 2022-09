Punkteteilung: Kein Sieger bei der Begegnung Wildon gegen Gamlitz

Details Freitag, 09. September 2022 22:54

Am 7. Spieltag traf in der Landesliga der SV Raiffeisen Wildon auf den FC Union RB Weinland Gamlitz. Dabei traf der Tabellen-Vierzehnte auf den Achten. Die Punktedifferenz der beiden Mannschaften beträgt drei Zähler.

Robert Pusaver & Wildon konnten zum dritten Mal infolge anschreiben

Beiderseits glänzt man in der Defensive

Nach vier Niederlagen am Stück haben die Wildoner zuletzt mit zwei Siegen wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Aber auch bei den Gamlitzern läuft es, ist man doch bereits seit drei Spielen unbesiegt. Das Spiel befindet sich dann vom Start weg auf Augenhöhe. Beiderseits gelangt man desöfteren gefährlich in Tornähe. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den beiden Defensivreihen sich schadlos zu halten. So bleibt es letztlich auch beim 0:0-Halbzeitremis.

Das Remis erscheint leistungsgerecht

Nach dem Seitenwechsel kommt es dann dazu, dass sich beide Teams formatfüllend ins Bild stellen können. In der 53. Minute hätte es eigentlich 0:1 stehen müssen, doch Kenan Iljazovic kann gerade noch vor der Torlinie retten. Aber auch die Kothleitner-Truppe findet Einschuss-Möglichkeiten vor. Aber letztendlich ist stets ein Bein dazwischen, dass einen möglichen Torerfolg zu vermeiden weiß. So bleibt es dann auch beim leistungsgerechten Unentschieden. In der nächsten Runde gastiert Wildon am Dienstag, 13. September um 18:00 Uhr in Liezen. Gamlitz ist zur selben Zeit in Frauental zu Gast.

SV WILDON - FC GAMLITZ 0:0

Stimme zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Wildon:

"Dem Spiel fehlten lediglich die Tore. Ansonsten war das eine rassige Partie auf des Messers Schneide. Wir haben in der Halbzeit das System umgestellt und waren deshalb auch um einiges griffiger. In Großen und Ganzen passt das Unentschieden."

Andreas Kohlberger, sportlicher Leiter Gamlitz:

"Wenn man das ganze Spiel betrachtet war das ein gerechtes Unentschieden. Kämpferisch hat die Mannschaft alles abgerufen, wir müssen nur vor dem Tor kaltschäuziger werden."

Startformationen:

Wildon: Chris Weigelt - Jure Travner, Denis Perger, Kenan Iljazovic, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Sandro Foda, Mag. Christian Wittmann , MBA, Zorko Gal, Marc Möstl - Mag. Patrick Franz Schlatte (K)

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Martin Oberluggauer, Bernd Zadravec, David Fritz - Gabriel Rode (K), Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Alen Polanec, Reality Arase Asemota, Ivan Mihaljevic - Alen Ploj

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo