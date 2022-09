Erwartungen erfüllt: Leader Voitsberg montiert Judenburg ab

Details Freitag, 09. September 2022 22:13

Am 7. Spieltag traf in der Landesliga der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg auf den FC Judenburg. Dabei traf der Tabellenführer auf den Sechzehnten. Die Punktedifferenz der beiden Mannschaften beträgt 15 Zähler.

Voitsberg sorgt für klare Verhältnisse

Bei diesem ungleichen Duell gelten die Voitsberger als der uneingeschränkte Favorit. Wenngleich die noch punktelosen Judenburger bislang doch etwas unter dem Wert geschlagen wurden. Aber die Weststeirer zeigen vom Start weg an, "wo der Bartl den Most holt." Bis zur 20. Minute dauert es dann gelingt dem Leader das 1:0. Philipp Zuna kann sich in die Schützenliste eintragen. Nur vier Minuten später folgt der zweite Streich. Diesmal ist es Kapitän Jürgen Hiden, der sich als Torschütze feiern lassen kann. Was dann für den Aufsteiger gleichbedeutend damit ist, dass die Felle frühzeitig davonschwimmen. Als Draufgabe setzt es noch in der ersten Hälfte das 3:0. Philipp Zuna schnürt in der 40. Minute einen Doppelpack.

Für Judenburg gibt es nichts zu holen

Am Spielcharakter sollte sich nach dem Seitenwechsel nur bedingt etwas ändern. Denn den Judenburgern gelingt es nun sich etwas besser in Szene zu setzen. Was aber damit zu tun hat, dass die Voitsberger nun einen Gang zurückschalten. Trotzdem ein Treffer sollte den Gästen nicht gelingen. Das bleibt den Hausherren vorbehalten, die in der 70. Minute zum vierten Mal erfolgreich sind. Daniel Brauneis ist es, der einen Elfmeter zum 4:0 verwandelt. Was dann letztlich auch den Spielendstand darstellen sollte. In der nächsten Runde gastiert Voitsberg am Dienstag, 13. September um 19:00 Uhr in Fehring. Judenburg empfängt zur selben Zeit die Fürstenfelder.

ASK VOITSBERG - FC JUDENBURG 4:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (20. Zuna), 2:0 (24. Hiden), 3:0 (40. Zuna), 4:0 (70. Brauneis/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Der Sieg in dieser Höhe geht absolut in Ordnung! In der ersten Halbzeit haben wir unser gewohnt starkes Kurzpassspiel aufgezogen und uns einige Torchancen erarbeitet, wodurch wir uns eine komfortable 3:0 Führung bis zur Pause erspielt haben! In der 2. Halbzeit war der Platz ganz schwer zu bespielen und wir haben, vielleicht auf in Hinblick auf die Englische Woche, einen Gang runter geschalten! Am Ende zählt, dass wir nach der bitteren Derby-Niederlage wieder in die Spur gefunden haben und die Tabellenführung ausgebaut haben!"

Startformationen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Albin Berisha, Michael Pfingstner, Marc Klicnik, Samuel Delija, Kevin Klicnik, Matthias Waldhuber, Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Michael Vollmann

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo