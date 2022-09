Fürstenfeld gewinnt enges Match gegen Köflach

Details Freitag, 09. September 2022 22:50

Ein Tor machte den Unterschied – SK Raiffeisen Fürstenfeld siegte mit 1:0 gegen ASK Mochart Köflach. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase.

Die Hausherren kommen gleich gut ins Spiel. Vor allem über die rechte Seite kombinieren sich die Fürstenfelder immer wieder gut nach vorne. In der neunten Minute dann die erste Top-Gelegenheit für den FSK - Tormann Benko kommt bei einer Flanke raus, lässt den Ball aber fallen, die Box ist praktisch leer und Havojic spielt den Ball Richtung Tor. Doch Djakovic kann noch mit dem Kopf klären. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde finden auch die Köflacher besser ins Spiel: Nach einem Eckball kommt Filipovic frei zum Ball und schließt ab. Der Ball wäre vermutlich im Tor eingeschlagen, wäre da nicht der Fuß des Köflacher Kapitäns, Wallner, im Weg gewesen. Köflach jetzt mit einer Druckphase, mehrere Anläufe über die rechte Seite, die in einem Freistoß an der Seite des Sechzeheners resultieren. Dieser bringt aber nichts ein. Dann geht es mit dem 0:0 auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten - das Publikum sieht eine bunte Partie. Gute Chance für Köflach: Langer Ball von Benko, Sidar verlängert, Wallner mit dem Seitenwechsel auf Filipovic, doch der Abschluss des Kroaten geht über das Tor. In der 69. Minute gute Fürstenfelder Kombination über links, doch Djakovic kann zur Ecke klären. Die Fürstenfelder versuchen es mit etwas Einstudiertem, doch der Abschluss geht nicht nur am Tor, sondern auch am Auffangnetz vorbei. Einen Eckball kann Fürstenfeld klären und spielt dann den Konter. Am Ende kommt Havojic alleine vor Benko zum Ball und schießt 1:0. Die Köflacher werfen in Folge alles nach vorne, doch es bleibt beim 1:0-Sieg der Fürstenfelder.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SK Raiffeisen Fürstenfeld in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

Köflach besetzt momentan mit elf Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 7:7 ausgeglichen. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Dienstag reist SK Fürstenfeld zu FC Judenburg, zeitgleich empfängt ASK Mochart Köflach die Zweitvertretung von SV Lafnitz.

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Wir haben gegen einen tief stehenden Gegner gute Lösungen im Mitteldrittel gefunden, haben es aber verabsäumt, die Situationen mit Qualität zu Ende zu spielen. Wir haben uns aber dennoch dafür belohnt, dass wir mehr in dieses Spiel investiert haben als Köflach."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – ASK Mochart Köflach, 1:0 (0:0)

81 Tomislav Havojic 1:0