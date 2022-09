Liezen beendet in Bruck Negativserie und feiert ersten Saisonsieg

Details Freitag, 09. September 2022 23:02

Mit 0:2 verlor SC Stadtwerke Bruck/Mur am vergangenen Freitag zu Hause gegen SC Geomix Liezen. Bei den Liezenern gab es unter der Woche einen Trainerwechsel, nachdem man nur zwei Punkte holen konnte. Jetzt gelang der erste Saisondreier und den Ennstalern dürfte unter Interimscoach Bleiwerk ein Stein vom Herzen fallen.

Eingetütet: Der SC LIezen holt den ersten Dreier

Liezen erwischt einen guten Start in die Partie. Zwei Torschüsse die jeweils gefährlich werden, führen aber nicht zur Führung. Liezen ist besser um Spiel. Bruck verliert zu viele Bälle und lässt sich beim Aufbauspiel von hinten raus zu oft unter Druck setzen. Tore sollten vorerst aber keine fallen. Erst in der 39. Minute wird es richtig gefährlich vor dem Tor der Brucker: Ein Eckball prallt in den Rückraum, der Volley-Schuss ist aber zu zentral und Maierhofer kann parieren. Kurz darauf auch die Brucker, die für Gefahr sorgen: Ein schönes Kombinationsspiel bringt sie auf rechts außen in den Strafraum, die flache Hereingabe bringt einen Brucker völlig freistehend vor das leere Tor, der schießt den Ball an die Latte, vorher aber schon Abseits gepfiffen. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Brucker. Vor 150 Zuschauern stellt Dominik Presul das 1:0 für SC Geomix Liezen sicher (50.). Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Liezener nachlegen, was auch gelingen sollte. Mitar Trifkovic erhöht für den Gast auf 2:0 (66.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Brucker riskieren in Folge - gut im Strafraum durchkombiniert, ein Brucker kommt völlig frei vor dem Tor an dem Ball, Murica kommt aus seinem Tor und prallt mit dem Fuß des Stürmers zusammen, der Schiedsrichter entscheidet auf kein Foul und der Abschluss aufs leere Tor geht daneben. Das ist es dann - unter dem Strich verbuchte SC Liezen gegen Bruck/Mur einen 2:0-Sieg.

Am nächsten Dienstag reist SC Bruck/Mur zu Tus Heiligenkreuz am Waasen, zeitgleich empfängt SC Liezen SV Raiffeisen Wildon.

Christian Stangl (Sektionsleiter Liezen): "Das war ein kräftiges Lebenszeichen und enorm wichtig für uns! Der Sieg war absolut verdient und genau so müssen wir weiter machen! Ich freue mich auch für unseren Kapitän Presul Domi, dass er endlich wieder zurück ist und sich auch gleich mit einem Treffer zurück gemeldet hat! Einen tollen Job haben auch unsere Interimstrainer Armin Bleiwerk und Amel Muhamedbegovic gemacht, die die Mannschaft toll eingestellt haben!"

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SC Geomix Liezen, 0:2 (0:0)

66 Mitar Trifkovic 0:2

50 Dominik Presul 0:1