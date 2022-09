Später Ausgleichstreffer: Frauental verschenkt den Sieg in der Schlussphase (Bildergalerie)

Details Freitag, 09. September 2022 23:39

Das Spiel zwischen USV Mettersdorf und SV Frauental endete 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Domaines Kilger Frauental mitnichten. Bis zur 86. MInute sah sogar alles nach einem Sieg der Auswärtigen aus - dann schlug Raphael Mayr zu. Immerhin kam Frauental gegen Mettersdorf zu einem achtbaren Remis.

Jan Ulrich bejubelt den Führungstreffer

Neo-Coach Rieger holt den ersten Punkt

MIt dem neuen Frauental-Coach Patrick Rieger (Bericht) an der Seitenlinie sahen die 250 Besucher ein mutiges Gästeteam, das durch enormes Laufpensum auffiel. Die ersten zehn Minuten gehörten aber den Hausherren, die Gegner fanden zu Beginn nicht so recht ins Spiel. Dominik Weiss vergab eine Großchance, in dem er den Ball alleinstehend vor dem Torhüter über das Tor verzog. Die Weststeirer gingen in Führung, allerdings mit HIlfe von Michael Berger. Der Unglücksrabe wollte einen Stanglpass von Thomas Fauland klären und fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab.

Maximilian Suppan hätte vor dem Pausenpfiff den Sack zumachen können, er scheiterte aber am Mettersdorfer-Keeper Alexander Strametz. Bis zum Halbzeitpfiff fiel kein weiteres Tor, sodass SV Frauental mit einer Führung in die Kabine ging. Im zweiten Durchgang boten sich die beiden Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch, Chancen waren aber beiderseits nicht viel vorhanden. In Minute 86 schickte der Unparteiische einen Frauentalspieler zum Umziehen der Unterziehhose auf die andere Spielfeldseite - scheinbar war dem Schiedsrichter die falsche Farbe zuvor nicht aufgefallen - es fehlte ein Mann auf der Seite. Diese Überzahl nutzten die Gastgeber eiskalt aus und Raphael Mayr gelang in der 86. Minute der Ausgleichstreffer. Letztlich gingen USV RB Mettersdorf und Frauental mit jeweils einem Punkt auseinander.

Daniel Schmoelzer (Frauental) und Florian Weissenbrunner (Mettersdorf)

Mit 15 Punkten aus sieben Partien ist USV Mettersdorf noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Wer die Heimmannschaft besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte Mettersdorf. USV RB Mettersdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat USV Mettersdorf vier Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Duell im Mittelfeld: Thomas Fauland (Frauental) gegen Gregor Zelko (Mettersdorf)

Michael Berger versenkte den Ball unglücklich im eigenen Netz

Frauental hat erst sieben Treffer erzielt

SV Domaines Kilger Frauental findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst sieben Treffer markierte SV Frauental – kein Team der Landesliga ist schlechter. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Frauental bei.

SV Domaines Kilger Frauental kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Mettersdorf derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Während USV RB Mettersdorf am kommenden Dienstag USV Gnas empfängt, bekommt es SV Frauental am selben Tag mit FC Union RB Weinland Gamlitz zu tun.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Wir sind heute extrem mutig aufgetreten und haben irrsinnige Laufbereitschaft an den Tag gelegt. Das war ein absolut verdienter Punktgewinn. Jeder hat hohes Engagement gezeigt. Diese Energie müssen wir mit in die nächsten Aufgaben nehmen."

Landesliga: USV RB Mettersdorf – SV Domaines Kilger Frauental, 1:1 (0:1)

86 Raphael Mayr 1:1

21 Eigentor durch Michael Berger 0:1

Startformationen:

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Martin Lanz, Lukas Elias Kremser, Sascha Bucher - Nardi Lazaric, Erich Baumann, Manuel Christof, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - Thomas Fauland, Maximilian Suppan

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger (K), Raphael Mayr, Gregor Zelko, Peter Kozissnik, Dominik Derrant - Daniel Geissler, Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Jernej Trstenjak - Dominik Weiss

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller (alle Fotos hier)