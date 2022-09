Sieg in der Fremde: Fehring lässt bei Ilz nichts anbrennen

Details Freitag, 09. September 2022 23:49

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die UFC Fehring mit 2:1 gegen Ilzer Sportvereinigung für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Nejc Omladic dirigiert den USV Fehring zum Sieg

Ilz war in der ersten Hälfte klar besser

Nach den beiden Niederlagen in Serie begannen die Gäste sehr nervös und unsicher. Die Hausherren gaben im ersten Durchgang klar den Ton an und gingen auch verdient mit 1:0 in Führung, wobei die Entstehung des Tores als Geschenk der Gäste zu werten war. Fehring-Keeper Pascal Sommerfeld legte den Ball im Sechzehner direkt vor die Beine von Jan Meimer und der Ilzer traf vor 800 Besuchern zum 1:0 (41.). Mit einem Tor Vorsprung für Ilzer SV ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte zeigte sich der UFC Fehring mit einem völlig anderen Gesicht und trat viel selbstsicherer und dominanter auf - die Kabinenansprache von Coach Rainer Pein schien ihre Wirkung zu zeigen. Für das erste Tor von Fehring war Felix Glanz verantwortlich, der in der 66. Minute das 1:1 besorgte. Er köpfte das Leder nach einem Eckball in die Maschen. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war der Verdienst von Leonhard Kaufmann, der in der 80. Minute zur Stelle war und einen Stanglpass direkt verwertete. Am Ende verbuchte UFC Fehring gegen Ilz die maximale Punkteausbeute.

Felix Glanz traf per Kopf

Bei Ilzer Sportvereinigung präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Ilzer SV bei.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Fehring in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Die Saison von UFC Fehring verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Fehring nun schon vier Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei UFC Fehring etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Fehring.

Ilz tritt am kommenden Dienstag bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring an, UFC Fehring empfängt am selben Tag ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Stimme zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Die erste Halbzeit hat den Ilzern gehört. Im zweiten Durchgang waren wir dominant und haben uns mit Toren belohnt. Aufgrund unserer Leidenschaft und unseres Willens haben wir die Partie gegen eine starke Ilzer Mannschaft gedreht."

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – UFC Fehring, 1:2 (1:0)

80 Leonhard Kaufmann 1:2

66 Felix Glanz 1:1

41 Jan Meimer 1:0

Startformationen:

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Michael Weitzer, Benjamin Glanz, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Marco Lindner, Tobias Höber, Leonhard Kaufmann

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Marcel Kene, Jan Meimer, Zan Nikolic, Lukas Ritter, Adel Halilovic, Marcel Tunst, Michael Kuwal (K), Tobias Breitenberger, Markus Hadler

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller