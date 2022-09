Leader gibt sich keine Blöße: Voitsberg bleibt auch in Fehring erfolgreich

Details Mittwoch, 14. September 2022 10:03

Drei Punkte gingen am Dienstag aufs Konto von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen UFC Fehring durch. Auf dem Papier ging ASK Voitsberg als Favorit ins Spiel gegen Fehring – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Alexander Rother konnte gegen Fehring zweimal über einen Torerfolg jubeln

Starke Voitsberger Performance

Für die 1:0-Führung war Alexander Rother verantwortlich. Vor 400 Zuschauern war der Stürmer bereits in der 1. Minute zur Stelle. In der 14. Minute erhöhte Philipp Zuna den Vorsprung von Voitsberg. Rother schraubte das Ergebnis in der 31. Minute mit dem 3:0 für den Spitzenreiter in die Höhe. Das überzeugende Auftreten von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Felix Glanz beförderte das Leder zum 1:3 von UFC Fehring über die Linie (61.). Obwohl ASK Voitsberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Fehring zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Für UFC Fehring gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Fehring bei. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei UFC Fehring etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte Fehring.

In der Defensive von Voitsberg griffen die Räder ineinander, sodass ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg im bisherigen Saisonverlauf erst siebenmal einen Gegentreffer einsteckte. Nur einmal gab sich Voitsberg bisher geschlagen. Die letzten Resultate von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Für UFC Fehring geht es schon am Sonntag bei SK Raiffeisen Fürstenfeld weiter. Schon am Freitag ist ASK Voitsberg wieder gefordert, wenn SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring zu Gast ist.

UFC FEHRING - ASK VOITSBERG 1:3 (0:3)

Torfolge: 0:1 (1. Rother), 0:2 (14. Zuna), 0:3 (31. Rother), 1:3 (61. Glanz)

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Eine erste Halbzeit, in der wir viele Dinge so umgesetzt haben, wie wir uns das vorstellen, war heute der Grundstein für diesen wichtigen Auswärtssieg! Ein Kompliment aber auch dem UFC Fehring - selbst nach dem 0:3 hat man nicht aufgegeben und alles probiert, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Nun fokussieren wir uns bereits auf das Heimspiel am Freitag, in welches wir voller Selbstvertrauen gehen können."

Startformationen:

Fehring: Pascal Sommerfeld - Paul Glanz (K), Benjamin Glanz, Christian Landl, Jan Patrick Unger, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Marco Lindner, Tobias Höber, Sandro Lindner, Leonhard Kaufmann -

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother

Sportzentrum Fehring, 400 Zuseher, SR: Alexander Harkam

Fotocredit: www.fc.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo