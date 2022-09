Leistungsgerecht: Frauental und Gamlitz teilen sich die Punkte

Details Mittwoch, 14. September 2022 09:19

Am Dienstag kam FC Union RB Weinland Gamlitz bei SV Domaines Kilger Frauental nicht über ein 1:1 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von FC Gamlitz gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Gamlitz der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Es kommt zum leistungsgerechten Remis

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Martin Lanz traf vor 200 Besuchern zum 1:0 (58.). Alen Polanec war zur Stelle und markierte das 1:1 von FC Union RB Weinland Gamlitz (69.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich SV Frauental und FC Gamlitz die Punkte teilten.

Mit nur acht Treffern stellt Frauental den harmlosesten Angriff der Landesliga. Nachdem in den letzten sechs Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte die Heimmannschaft im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang 14.

Seit fünf Begegnungen hat Gamlitz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Frauental die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel SV Domaines Kilger Frauental sogar ab und steht nun auf Rang 14. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Für Frauental geht es schon am Freitag bei USV Gnas weiter. Schon am Freitag ist FC Union RB Weinland Gamlitz wieder gefordert, wenn SC Geomix Liezen zu Gast ist.

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Ein erkämpfter Punkt gegen einen starken Gegner! Der Aufwärtstrend des SVF ist weiter erkennbar. Im Abschluss müssen wir noch konsequenter werden. So müssen wir weitermachen, dann werden auch die Punkte wieder nach Frauental kommen."

Startformationen:

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Martin Lanz, Lukas Elias Kremser, Sascha Bucher, Florin Schmidt - Erich Baumann, Manuel Christof, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - Thomas Fauland, Maximilian Suppan

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Martin Oberluggauer (K), Jan-Markus Hiden, David Fritz - Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Jan Kristl, Michael Schauer, David Katzianschütz, Reality Arase Asemota - Philip Bruno Fuchs

Sportplatz Frauental, 300 Zuseher, Alem Kulasin

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – FC Union RB Weinland Gamlitz, 1:1 (0:0)

69 Alen Polanec 1:1

58 Martin Lanz 1:0