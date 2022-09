Wildon feiert ungefährdeten Sieg über Liezen

Details Mittwoch, 14. September 2022 13:59

SV Wildon erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SC Liezen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Wildon wurde der Favoritenrolle gerecht. Liezen kam über die gesamten 90 Minuten nie richtig ins Spiel. Wildon bessert mit dem Sieg das Torverhältnis wieder etwas auf - man ist jetzt wieder knapp im Plus.

Die Wildoner starten besser in die Partie. Benjamin Winter nach wenigen Minuten mit der ersten Torchance, doch Liezen-Goalie Murica macht den Winkel zu und wehrt den Ball zur Seite. In der 20. Minute eine große Wildoner Chance für Schlatte, doch Murica kann den Ball mit ach und grach nach vorne wegfausten. Liezen tut sich im Spiel nach vorne schwer. Kurz darauf die nächste Chance durch Schlatte, Torwart Murica greift daneben, doch ein Verteidiger kann den Ball gerade noch zur Ecke wehren. Vor 210 Zuschauern war dann schleßlich doch noch Schlatte mit der Führung zur Stelle (45.) - es gibt Elfmeter und Schlatte verwandelt. Aus Sicht der Liezener fällt der Gegentreffer zum psychologisch schlechtesten Zeitpunkt, doch es sollte noch vor der Pausenpfiff dicker kommen. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf er zum zweiten Mal während der Partie. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt dann mit einer kalten Dusche für die Wildoner. Kemal Dervisevic versenkte den Ball in der 65. Minute per Kopf im Netz der Gäste. Damit verkürzt er und Liezen schöpft wieder Hoffnung. Man riskiert jetzt mehr, steht höher, doch in der 76. Minute erhöhte Simon Abutu Oduh mit einem flachen scharfen Schuss ins Eck auf 3:1 für SV Wildon. Davor hatte Schlatte bereits das Lattenkreuz getroffen. Damit dürfte das Spiel wohl entschieden sein. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Zorko Gal für den vierten Treffer Wildoner sorgte (92.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Wildon SC Geomix Liezen 4:1.

SC Liezen findet sich weiter in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 24 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. SC Geomix Liezen musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Liezen insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SC Geomix Liezen ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Raiffeisen Wildon im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. SV Wildon bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Wildon ist seit vier Spielen unbezwungen.

SC Liezen tritt am Freitag, den 16.09.2022, um 19:00 Uhr, bei FC Union RB Weinland Gamlitz an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt SV Raiffeisen Wildon Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Wir haben es geschafft, an der Form der letzten Wochen festzuhalten, alle aus dem Verein ziehen am selben Strang und das sieht man nun auch auf dem Platz. Wir waren dominant und die Höhe des Sieges geht in Ordnung. Mich persönlich freut es speziell, am Montag wurde ich zum zweiten Mal Vater und konnte gleich zwei Mal einen Treffer bejubeln."

Landesliga: SC Geomix Liezen – SV Raiffeisen Wildon, 1:4 (0:2)

92 Zorko Gal 1:4

76 Simon Abutu Oduh 1:3

65 Kemal Dervisevic 1:2

49 Patrick Franz Schlatte 0:2

45 Patrick Franz Schlatte 0:1