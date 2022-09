Bitter! Ilz holt 0:3 in Lebring auf, verliert aber in letzter Minute

Details Mittwoch, 14. September 2022 14:16

SV Lebring und Ilzer SV lieferten sich ein spannendes Spiel, das 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Lebringer lagen zur Pause mit 3:0 voran, Ilz holte aber auf 3:3 auf. In der Nachspielzeit waren dann aber die Lebringer die Glücklicheren. In der 92. Minute (!) schoss Sebastian Mann die Ilzer ins Tal der Tränen und behielt die drei Punkte für seine Mannschaft zu Hause.

Die Lebringer starten blitzartig in die Partie. Sechs Minuten sind gespielt, als Stefan Greistorfer vor 250 Zuschauern die Führung für Lebring besorgte. Mit der Führung im Rücken wollen die Lebringer gleich nachlegen, was auch gelingt. Daniel Steinwender schießt die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (23.). Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Ilz geschockt wirkt. Damit hatten die Ilzer, die sich viel für das Spiel vorgenommen hatten, nicht gerechnet. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöht Routinier Herbert Rauter den Vorsprung von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring auf 3:0 (41.). Damit ist das Spiel wohl schon vor der Pause entschieden. Ilz stellt sich in der Abwehr bisher sehr unkonzentriert an. Dann geht es es dem 3:0 für die Südsteirer in die Pause.

Was in der zweiten Halbzeit passiert, damit konnte niemand rechnen. Während in der ersten Halbzeit Lebring dominierte, ist es in der zweiten Halbzeit Ilz, das den Ton angibt. Zunächst werden Chancen vergeben, dann stellen die Ilzer aber Innerhalb von 18 Minuten von 0:3 auf 3:3. Lukas Ritter und Marcel Kene mit einem Doppelschlag sorgen für den Ausgleich. Damit ist das Spiel völlig auf den Kopf gestellt und Ilz ist drauf und dran, das Match zu drehen. Das Spiel ist auf Messers Schneide und als schon niemand mehr mit einem weiteren Treffer rechnet, fällt doch noch ein Tor. In der Nachspielzeit gelingt den Lebringern der Lucky Punch: Sebastian Mann darf jubeln - unfassbar! Kurz darauf ist das Spiel zu Ende.

Bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Lebring in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte Lebring bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen. Die letzten Resultate von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Ilz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Stärke von Ilzer Sportvereinigung liegt in der Offensive – mit insgesamt 18 erzielten Treffern. Die bisherige Saisonbilanz von Ilzer SV bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die Lage von Ilz bleibt angespannt. Gegen SV Lebring musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Für Lebring geht es schon am Freitag bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg weiter. Schon am Freitag ist Ilzer Sportvereinigung wieder gefordert, wenn USV RB Mettersdorf zu Gast ist.

Christian Waldl (Trainer Ilz): "Bittere Enttäuschung! Meine Jungs haben sich toll zurückgekämpft und hätten sich das Unentschieden verdient gehabt. Dass man dann das vierte Gegentor auch noch in der Nachspielzeit bekommt, ist wirklich sehr bitter."

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – Ilzer Sportvereinigung, 4:3 (3:0)

92 Sebastian Mann 4:3

76 Marcel Kene 3:3

60 Marcel Kene 3:2

58 Lukas Ritter 3:1

41 Herbert Rauter 3:0

23 Daniel Steinwender 2:0

6 Stefan Greistorfer 1:0