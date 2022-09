Mettersdorf lässt Gnas keine Chance

Details Mittwoch, 14. September 2022 15:06

USV Mettersdorf hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und USV Gnas das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für Mettersdorf. USV RB Mettersdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

In den ersten 15 Minuten können die Gnaser das Match offen halten. Nach etwa einer Viertelstunde ändert sich das aber: Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite folgt in der 20. Minute ein Stanglpass zur Mitte, Verteidiger Jonas Kölli und Goalie Michael Sammer kommen nicht ans Leder, dafür Timotej Polanc, der keine Mühe hat, das Leder zum 1:0 zu versenken. Die Mettersdorfer bleiben am Drücker und in der 26. Minute ist es abermals Polanc, der nach einem Angriff über die rechte Seite und Hereingabe von Peter Kozissnik zum 2:0 einschießt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In der 38. Minute fällt dann auch noch das 3:0. Raphael Mayr trifft nach schöner Kombination. Dann geht es in die Kabinen.

Die Mettersdorfer sind den Gnasern auch in der zweiten Halbzeit klar überlegen. Die Gnaser kommen kaum in die Nähe des gegnerischen Tores. In der 78. Minute ist es Philipp Posch nach einem Freistoß per Kopf, der zum 4:0 trifft. Das ist gleichzeitig der Endstand in einer Partie auf schiefer Ebene. Dennoch: Für die Gnaser ist es die erste Niederlage gegen Mettersdorf im zehnten Meisterschaftsspiel, seit die Mettersdorfer im Jahr 2016 in die steirische Landesliga aufgestiegen sind.

Wer Mettersdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte USV RB Mettersdorf. USV Mettersdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Mettersdorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von USV Gnas bei. Die Lage des Gasts bleibt angespannt. Gegen USV RB Mettersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

USV Mettersdorf setzte sich mit diesem Sieg von Gnas ab und belegt nun mit 18 Punkten den zweiten Rang, während USV Gnas weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Für Mettersdorf geht es schon am Freitag bei Ilzer Sportvereinigung weiter. Für Gnas geht es schon am Freitag weiter, wenn man SV Domaines Kilger Frauental empfängt.

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Bis zur 20. Minute war es in Ordnung, nach dem Führungstreffer von Mettersdorf übernahmen sie das Kommando und siegten verdient. Bei unserer jungen Mannschaft können wir diese Leistungschwankungen auch richtig einordnen."

Landesliga: USV RB Mettersdorf – USV Gnas, 4:0 (3:0)

78 Philipp Posch 4:0

38 Raphael Mayr 3:0

26 Timotej Polanc 2:0

20 Timotej Polanc 1:0