Dank überragendem Filipovic: Köflach bezwingt Lafnitz

Details Mittwoch, 14. September 2022 20:56

Nichts zu holen gab es für die Reserve von SV Lafnitz bei ASK Mochart Köflach. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich ASK Köflach die Nase vorn.

Die Lafnitzer starten stärker ins Spiel. Erste Annäherung an das Köflacher Tor nach 15 Minuten: Milici tankt sich durch und schließt aus spitzem Winkel ab. Der Keeper des ASK ist jedoch aufmerksam und klärt zur Ecke. Auch die Köflacher werden dann das erste Mal gefährlich. Filipovic zieht nach einem gechipten Ball von links nach innen, verzieht aber per Flachschuss nur einen halben Meter. Dann wieder Lafnitz: Nach schöner Seitenverlagerung der geht Binder mit dem ersten Kontakt gleich am Gegenspieler vorbei, spielt dann aber hoch auf , sodass kein Abnehmer in der Mitte gefunden werden kann. Der Keeper hat zwar noch Fangschwierigkeiten, lässt im Endeffekt aber nichts anbrennen. In der 39. Minute wieder ein schöner langer Ball des linken Verteidigers Grasser, an dessen Ende Sulzer frei vor dem Keeper auftaucht. Dieser versucht im Fünfer noch den herausstürmenden Schlussmann zu überspielen, dieser Versuch geht ins Torout. Die erste Halbzeit endet mit einer weiteren Chance der Lafnitzer: Nach einem stark getretenem Corner von Strodl ist es Milici, der quer durch den Strafraum fliegt und hinter seinen Kopfball nicht mehr genügend Druck bekommt, sodass dieser leicht vom Keeper pariert werden kann.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Lafnitzer: Ein fataler Abwehrfehler von Innenverteidiger Kandlhofer, dem ein einfacher Pass unter der Fußsohle durchrutscht, führt zum Gegentreffer. Goalgetter Filipovic startet seinen Sprint an der Mittellinie , geht bis zum Keeper, den er letzten Endes dann auch bezwingt und sein fünftes Saisontor erzielt. Nur wenige Augenblicke später steht es 2:0. Filipovic dribbelt auf linksaußen gefühlt die halbe Mannschaft aus, bleibt dann gegen zwei Gegenspieler hängen, die den Ball aber nicht aus der Gefahrenzone klären können. Somit hat der Stürmer zu viel Raum und kann locker auf Kapitän Wallner durchstecken, der vor dem Keeper eiskalt bleibt und mit links ins lange Eck abschließt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nur zwei Minuten später haben die Lafnitzer Pech, als ein Schuss von Trimmel aus 25 Metern an die Stange kracht. In weiterer Folge riskiert Lafnitz mehr, während Köflach auf den alles entscheiden Konter wartet. In der 77. Minute eine Lafnitzer Riesenchance für Kapitän Sulzer: Er taucht alleine vor dem Keeper auf, schießt aber den Tormann an und vergibt. Das ist es dann gewesen.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Köflach ist die funktionierende Defensive, die erst sieben Gegentreffer hinnehmen musste. In den letzten fünf Partien rief ASK Mochart Köflach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

SV Lafnitz II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog ASK Köflach am Gast vorbei auf Platz drei. Lafnitz II fiel auf die vierte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Köflach tritt am Freitag, den 16.09.2022, um 19:00 Uhr, bei SC Stadtwerke Bruck/Mur an. Einen Tag später (19:00 Uhr) empfängt SV Lafnitz II FC Judenburg.

Peter Reiter (Funktionär Köflach): "Mit dem Sieg muss man zufrieden sein. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben dank einer starken zweiten Halbzeit. Lafnitz hat es uns aber nicht leicht gemacht."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SV Lafnitz II, 2:0 (0:0)

59 Michael Wallner 2:0

53 Nikica Filipovic 1:0