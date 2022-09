Sechsmal unbesiegt: Wildon führt den Erfolgsweg in Köflach fort

Details Samstag, 24. September 2022 09:18

Auf Tore warten die Zuschauer der Partie zwischen ASK Mochart Köflach und SV Raiffeisen Wildon vergeblich. Am Ende steht es immer noch 0:0. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigt sich letztlich im Endergebnis.

Trainer Robert Kothleitner steht mit den Wildonern bereits sechs Spiele lang ohne Niederlage da.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Erste Aktion der Gäste. Nach einem Antritt von Ruprechter erobert Wildon den Ball und hat plötzlich viel Platz. Den aus der Aktion entstehenden Stanglpass kann Kosorcic aber in der Mitte klären. 20. Minute: Riesenchance für Köflach! Eine Flanke aus dem Halbfeld rutscht Tormann Weigelt durch die Finger, doch ein Verteidiger kann noch vor der Linie retten! Auffälligster Spieler bei Wildon ist wohl Stürmer Oduh, der durch gute Laufbereitschaft und schnelle Sprints besticht. 39. Minute: Erster gefährlicher Schuss der Gäste, doch der Flugkopfball von Farnleitner geht übers Tor. 40. Minute: Blackout in der Wildoner Hintermanschaft: Der Rückpass von Iljazovic auf Weigelt fällt viel zu kurz aus, Filipovic läuft den Ball ab, trifft danach aber nur das Außennetz!

Köflach findet die Topchance auf den Sieg vor

46. Minute: Erste Chance im zweiten Durchgang! Nach einem Freistoß gibt es Flipper im Sechzehner der Hausherren, der resultierende Schuss geht nur knapp am Kasten vorbei. Im Gegenzug Köflach mit der Chance, doch Weigelt pariert den Schlenzer von Filipovic nach starkem Dribbling von Luxi Sidar. 49. Minute: Mani Sidar wird nach Powerdribbling auf dem rechten Flügel an der Sechzehnerkante gelegt, Stignjedec tritt zum Freistoß an. Doch Weigelt entschärft die Situation - der Ball kam zu zentral. 64. Minute: Wieder die Gäste: Schlatte steigt nach einer Flanke am höchsten. Der Kopfball wird abgefälscht und geht nur Zentimeter übers Tor. Was folgt sind zwei Ecken. 78. Minute: Hundertprozentige für Köflach! Filipovic läuft alleine auf Weigelt zu, doch dieser rettet für die Gäste! Letztendlich bleibt es dann beim leistungsgerechten 0:0-Unentschieden.

ASK Köflach bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Heimmannschaft. Insgesamt erst achtmal gelang es dem Gegner, Köflach zu überlisten. ASK Mochart Köflach verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief ASK Köflach konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

SV Wildon findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele ist es her, dass Wildon zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am nächsten Freitag reist Köflach zu FC Union RB Weinland Gamlitz, zeitgleich empfängt SV Raiffeisen Wildon FC Judenburg.

Stimme zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Wildon:

"Wie erwartet war es ein hartes Spiel gegen einen sehr kompakten Gegner! Beide Seiten hatten ihre Chancen und im Endeffekt war es ein gerechtes Unentschieden! Bin stolz auf die Mannschaft, wie sie derzeit mitzieht und bereit ist mit und gegen den Ball mit voller Leidenschaft Fußball zu spielen!"

Startformationen:

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Ivor Horvat, Manuel Ruprechter - Manuel Sidar, Lukas Sidar, Bozo Kosorcic, Julian Kohlbacher, Josip Stignjedec - Michael Wallner (K), Nikica Filipovic

Wildon: Chris Weigelt - Jure Travner, Denis Perger, Kenan Iljazovic, Robert Pusaver - Sandro Foda, Mag. Christian Wittmann , MBA, Marc Möstl, Markus Farnleitner - Simon Abutu Oduh, Mag. Patrick Franz Schlatte (K)



Stadion Köflach, 200 Zuseher, SR: Gerhard Wango

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo