Frauental stoppt Talfahrt mit klarem Sieg über Liezen

Details Sonntag, 25. September 2022 13:11

Mit 1:4 verlor SC Geomix Liezen am vergangenen Sonntag deutlich gegen SV Domaines Kilger Frauental. Auf dem Papier ging SV Frauental als Favorit ins Spiel gegen SC Liezen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Liezen steht damit weiterhin bei fünf Punkten, während Frauental den Tabellenkeller hinter sich lässt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Frauental bereits in Front. Thomas Fauland markierte in der dritten Minute die Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingen sollte. Es gibt Elfmeter und Daniel Schmölzer versenkt das Leder zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kurz darauf beinahe das 3:0, doch die Liezener Defensive klärt auf der Linie. In der 21. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt. Jan Ulrich brachte SV Domaines Kilger Frauental in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (22.). Liezen ist geschockt - man hatte sich so viel für das Spiel vorgenommen, reiste sogar schon am Samstag an, um nicht in den frühen Morgenstunden den Weg nach Frauental antreten zu müssen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Liezenern, die jetzt mit dem Mute der Verzweiflung agieren. Romario Cekaj beförderte das Leder zum 1:3 der Gäste in die Maschen (62.). Man gibt weiter Gas und ist plötzlich dem 2:3 nahe. Dieses sollte aber nicht gelingen, auch wenn man riskiert. Im Gegenteil: Maximilian Suppan überwand den gegnerischen Schlussmann nach einem schönen Spielzug und Assist von Fauland zum 4:1 für SV Frauental (75.). Letztlich fuhr Frauental einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Für SV Domaines Kilger Frauental gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Frauental in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Frauental derzeit auf dem Konto. SV Domaines Kilger Frauental beendete die Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

SC Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SC Geomix Liezen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Die Ausbeute der Offensive ist bei SC Liezen verbesserungswürdig, was man an den erst zwölf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. SC Geomix Liezen musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Liezen insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SC Geomix Liezen taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Freitag reist SV Frauental zu Ilzer Sportvereinigung, zeitgleich empfängt SC Liezen Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Christian Stangl (Sportlicher Leiter Liezen): "Es läuft wirklich alles gegen uns. Natürlich darf man in der ersten Viertelstunde keinesfalls drei Tore bekommen. Das müssen wir besprechen. Aber danach hat die Mannschaft Moral gezeigt und war dem 2:3 sehr nahe. Wer weiß, was passiert wäre, wenn uns das zweite Tor gelingt. So ist es natürlich bitter, ohne Zählbares nachhause zu fahren."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SC Geomix Liezen, 4:1 (3:0)

75 Maximilian Suppan 4:1

62 Romario Cekaj 3:1

22 Jan Ulrich 3:0

10 Daniel Schmoelzer 2:0

3 Thomas Fauland 1:0